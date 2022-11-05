Sait Karafırtınalar: "İyi oynayamadık"

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Bodrumspor'a 1-0 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sait Karafırtınalar: 'İyi oynayamadık'
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05 Kasım 2022 17:40
Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında Bodrumspor'a 1-0 mağlup olan Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından konuştu.

Dyorex Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar Bodrumspor'u tebrik ederek, "Buraya iyi oyun ve puan almak için geldik. Ne iyi oyun oynayabildik, ne de puan alabildik. Oyuncularıma da söyledim, bugün için mücadele de oyun da bizim adımıza kazanmak için yeterli değildi." ifadesini kullandı.

Rakiplerinin de kendilerine çok fazla üstünlük kurmadığına dikkati çeken Karafırtınalar, "Duran toplardan etkili olacaklarını biliyorduk, nitekim de öyle oldu. Duran toptan gol yedik." dedi.

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