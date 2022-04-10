Sait Karafırtınalar: "İnanılmaz istekliydik"

Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Balıkesirspor'u 3-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sait Karafırtınalar: 'İnanılmaz istekliydik'
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10 Nisan 2022 01:46
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında konuk ettiği Balıkesirspor'u 3-1 yenen Adanaspor'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, oyuncularının inanılmaz bir istek ve arzu ile oynadığını, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında sözlerine oyuncularını tebrik ederek başladı.

Oyuncularının çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirten Karafırtınalar, "Oyuncularımızda inanılmaz bir istek ve arzu vardı. Kazanılan puan çok sevindirdi. Yaşadıklarımıza bakıldığında 41 puan, küçümsenmeyecek bir puan. Oynanan oyun beni fazlasıyla tatmin etti. Çok önemli iki stoperim eksikti. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Önümüzde Ankaragücü maçı var. Ondan sonra da bir hafta içerisinde 3 maç oynayacağız. Bu maçı bir an önce unutup, önümüzdeki maçlara bakmamız lazım. Kolay maçlar oynamayacağız, herkese ihtiyacımız var. Tribünde destek olan herkese çok teşekkür ederim, çok sağ olsun." diye konuştu.

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