Sait Karafırtınalar: 'İlk 7 için büyük avantaj'

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında ağırladığı Manisa FK'yi 3-1 yenen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, bu galibiyetin kendileri için büyük önem taşıdığını söyledi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sezonun ikinci yarısının ilk karşılaşmasına oyuncularının güzel bir tempo ve coşkuyla başladığını kaydetti.



Taraftarların da coşkusuyla birleşince güzel şeylerin ortaya çıktığını vurgulayan Karafırtınalar, "Maçın ikinci yarısında müthiş oynadık. İlk yarıda aslında kötü oynamadık ama rakibimizin de hakkını vermek lazım. Bana göre önemli bir 3 puan aldık. Önemli bir rakibi yendik. İlk 7 için de çok ciddi bir avantaj yakaladık." ifadelerini kullandı.



Karafırtınalar, aynı heyecan ve tempoyla devam etmek istediklerini belirterek, "Ancak 2 cezalı oyuncumuz oldu. Sakat oyuncularımız da var. Haftaya işimiz bu maçtan daha zor olacak. Tabii ki bu çocuklar onun da üstesinden gelebilir." diye konuştu.





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