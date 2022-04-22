Sait Karafırtınalar: 'İki noktaya da aynı mesafedeyiz'

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında ağırladığı Yılport Samsunspor'u 1-0 yenen Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, kritik bir maç kazandıklarını söyledi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sergilenen iyi oyun ve mücadele nedeniyle oyuncularını tebrik etti.



Kaybetmeleri halinde çok daha başka senaryoların konuşulacağı bir maç olduğunu dile getiren Karafırtınalar, şunları kaydetti:



"En zor, en sert takımlardan bir tanesiyle oynadık. Samsunspor takımının ön tarafı belki de bu ligin en iyisi. Bireysel yetenekleri çok fazla olan bir takıma karşı mücadele verdik. Dediğim gibi kaybedilseydi çok daha farklı şeyler olabilirdi. Ancak kazanınca hem düşme potasına hem de play-off etabına 7 puan kaldı. Her iki noktaya da aynı mesafedeyiz. İnşallah en iyi yerde ligi bitiririz."





İLGİLİ VİDEO