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Sait Karafırtınalar eski takımınına karşı sahaya çıkacak

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altay'ın teknik direktörü Sait Karafırtınalar, haftasonu eski takına karşı sahaya çıkacak.

Kaynak: DHA
Sait Karafırtınalar eski takımınına karşı sahaya çıkacak
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12 Şubat 2019 16:04
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Adanaspor'u 3-2 mağlup ederek tehlikeli bölgeden uzaklaşan Altay'da teknik direktör Sait Karafırtınalar, cumartesi günü eski takımı Boluspor'a karşı zorlu bir sınav verecek.

Geçen sezon play-off oynattığı Boluspor'la bu sezon 18'inci hafta sonunda, henüz 21 Ocak'ta yollarını ayıran Sait Karafırtınalar, "Kesinlikle duygusal bir maç olmayacak. Şiddetle puana ihtiyacımız var. Kazanmak için mücadele edeceğiz. Adana'da sergilediğimiz oyunu sürdürürek 3 puan hedefliyoruz" dedi.
Boluspor'un kendisinin görev aldığı ligin ilk 9 haftasında yenilgi yüzü görmediğini hatırlatan teknik patron Karafırtınalar, "İyi bir takım olduklarını gösterdiler. Geçen sezon play-off oynamış tecrübeli bir takımla karşılaşacağız. Deplasmanda en fazla puan toplayan ekiplerden biri Boluspor. Gerekli önlemleri alacağız. Bizim de özgüvenimiz yerine geldi" diye konuştu.

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