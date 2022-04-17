Sait Karafırtınalar: "En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz"

Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sait Karafırtınalar: 'En iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz'
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17 Nisan 2022 18:48
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında MKE Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, mağlubiyet sonrası konuştu.

Karafırtınalar, müsabakayı kazanan MKE Ankaragücü'nü tebrik etti.

Maç öncesi deplasmandan en az 1 puanla dönebileceklerini düşündüklerini aktaran Karafırtınalar, "Yenildiğimiz için son derece üzgünüz. Oynadığımız oyun çok kötü değildi. 2-0'a baktığımızda oyunun karşılığının bu olmaması lazımdı. Geride 5 maçımız var. Maksimum puan alıp, bize yakışan en iyi yerde ligi bitirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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