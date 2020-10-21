Sait Karafırtınalar: 'En iyi maçımızdı ama skor olmadı'

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Adana Demirspor maçında oyuncularının iyi mücadele verdiğini kaydetti.



Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Karafırtınalar, şunları söyledi:



"Maçın başında 2 sakatlık yaşadık. Oyun temposu bizdeydi şok 2 gol yedik. Buna reaksiyon verdik ve devreye 2-1 girdik. Oyun anlayışımızı gözden geçirdik. Bana göre iki devre de oynanan oyun 4-2'nin göstergesi değil. Oldukça iyi oynadık. Sadece ön tarafta pozisyonları sonlandırırken sıkıntı yaşadık. Rakip usta ayaklarıyla bizi yendi. Ama verilen mücadele, oynanan oyun fazlasıyla tatminkar. Çocukların enerjisi görülmeye değerdi, onlara teşekkür ediyorum. Her hafta daha güçlü oluyoruz. Bu oyun, 6 karşılaşmanın içinde en iyisiydi. Ama skor bunu desteklemiyor. Atak sonlandırma olayını daha pozitif hale getirmemiz lazım."



