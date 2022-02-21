Sait Karafırtınalar: "En azından bir puan aldık"

Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sait Karafırtınalar: 'En azından bir puan aldık'
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21 Şubat 2022 23:36
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, geriye düştükleri maçları çevirmede sıkıntı yaşadıklarını belirterek, bugün alınan 1 puanın önemli olduğunu söyledi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bir haftada 3 maç oynadıklarını anımsattı.

İlk yarının ortada geçtiğini ifade eden Karafırtınalar, "İkinci yarı biraz daha efektif oynamaya başladık. Çok önde oynamanın dezavantajıyla kontra ataktan bir gol yedik. Onun dışında bir pozisyon vermedik. Genelde geriye düştüğümüz maçları çeviremiyoruz. Bugün en azından 1 puanı aldık. Bu kadar yorgunluğun üzerine verilen mücadele benim için fazlasıyla tatminkar. 1 puan çok değerli. Bunu sürdüreceğiz, coşku tekrar geldi takıma. Bir de bu kadar olumsuzluğun içinde yapıyoruz. Çoğu insan ne çektiğimizi bilmiyor. Bir sürü sıkıntımız var. Bu kadar olumsuzluğun içinde bir de sakatlığımız var. Alınan puan benim için çok değerli." şeklinde konuştu.

 

 

 

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