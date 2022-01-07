Sait Karafırtınalar: 'Devamlı seri yakalamamız lazım'

Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, 3'er maçlık galibiyet serileri oluşturarak Spor Toto 1. Lig'de üst sıralarda yer almayı hedeflediklerini söyledi.



Karafırtınalar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin 20. haftasında yarın yapacakları Bursaspor maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.



Takımın başına ligin 8. haftasında geçtiğini anımsatan Karafırtınalar, "Son 10 haftada yakalanan 2 puan ortalaması bizim için sevindirici. En az gol yiyen takım olduk. İçeride oynadığımız maçlarda bir beraberlik aldık, diğerlerini kazandık. Bu bizim adımıza sevindirici, takımın geliştiğini gösteren bir şey." diye konuştu.



Karafırtınalar, lig sıralamasında takımlar arasında puan farkının fazla olmadığını aktararak, "Ligin geneline baktığımızda, üst sıradaki 5 takımla ilgili ilk başta kopmalar olacak gibi görünse de sonra puanlar birbirine yaklaştı. Herkes birbirini yendi, lig sıralamasında aşağısı yukarıya çok yakın. Balıkesirspor dışında bütün takımların play-off şansı olduğunu, hatta ilk 10 içindeki bazı takımların ilk 2 şansı olduğunu bile düşünüyorum. Çok zor bir lig oldu ama ikinci yarısı çok daha zor olacak." ifadelerini kullandı.



"Oyun içerisinde çok değişik formasyonlarda oynayabiliyoruz"



Son 10 maçtaki performansın sadece savunma ve kalecilerin başarısı olmadığını vurgulayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:



"10 maçta 4 gol yenmesi gerçekten önemli. Bunu sadece savunmanın, kalecinin iyi oynamasına bağlamıyoruz. Takım savunmasını iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu ligde tek 3'lü oynayan takım biziz. Oyun içerisinde çok değişik formasyonlarda oynayabiliyoruz. 3-4-3, 3-5-2, 3-6-1 ve 3-7 direkt oynayabiliyoruz. Bu sistemleri oyuncularım saha içerisinde uyguluyor. Kendimi bu anlamda şanslı da hissediyorum. Ön tarafta kadro derinliğimizin eksik olmasından dolayı ofansif anlamda biraz daha yetersiziz. İkinci yarı bu açığı kapatabilirsek çok daha etkili bir takım oluruz diye düşünüyorum."



Karafırtınalar, son 4 maçta 2'şer galibiyet ve beraberlik elde ettiklerini hatırlatarak, "Bütün çabamız seriler yakalayabilmek. Bu ligde başarılı olmak istiyorsan mutlaka 3 maçlık serileri devamlı yakalaman lazım. Arada bir beraberlik olabilir, bazen tek maçlık kayıplar olabilir ama 3 maçlık seriler çok önemli. Yine öyle bir seriyle başlayabilirsek play-off'un ilk etapta adaylarından bir tanesi oluruz." şeklinde konuştu.



"Transfer yapmak çok zor"



Takımdaki futbolculardan Ognjen Ozegovic, Samed Ali Kaya, Serdar Özkan ve Orkan Çınar ile yollarını ayrıldıklarını belirten Karafırtınalar, şu ifadeleri kullandı:



"İlk hafta transferler oynatılamıyor. Transfer yapmak çok zor. Takımlar transferlerini oynatamadığı için oyuncularını göndermek istemiyor. Dolayısıyla transferlerimizi açıklayamıyoruz veya yapamıyoruz. Başkanımız da yönetim kurulumuz da çalışmalar yapıyor. İkinci maçtan sonra transferler mutlaka gelecektir, katkı da sağlayacaktır. Defansa iki takviye yaptık, orta saha ve ön tarafa 3 oyuncu almayı düşünüyoruz. Özellikle forvet, sağ ve sol kanat almayı düşünüyoruz."





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