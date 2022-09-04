Sait Karafırtınalar: 'Çok değerli galibiyet'

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Pendik deplasmanında alınan 1-0'lık galibiyetin büyük önem taşıdığını aktardı.



Oyuncularını ortaya koydukları mücadele için tebrik eden Karafırtınalar, şöyle konuştu:



"Böyle önemli bir deplasmanda alınan 3 puan çok değerli. Karşılaşmadan önce sakat oyuncularımız nedeniyle dezavantajlarımız vardı ama buraya gelirken mutlak puan ya da puanlar alabiliriz diye düşünüyorduk. Bunu da aldık. Bu ligde mücadele ettiğin zaman, oyunu da buna eklediğinde çok farklı olabiliyor. Bunu sahada gerçekleştirdik. Oyuna başlayan, sonradan giren herkes takıma katkı verdi. Baskıya rağmen bir pozisyon dışında rakibe ciddi fırsat vermedik. Süratli oyuncularımızla ataklara daha iyi çıkabilseydik, buradan çok daha farklı bir skorla ayrılabilirdik. Alınan üç puan çok değerli. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza ve camiamıza armağan olsun."





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