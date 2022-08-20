Sait Karafırtınalar: 'Bunu telafi edeceğiz'

Spor Toto 1. Lig'in ikinci haftasında Gençlerbirliği'ne 2-1 yenilen Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınlar, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını ancak bunu telafi edeceklerini söyledi..



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında rakiplerini elde ettikleri galibiyetten dolayı tebrik ettiğini dile getirdi.



Gençlerbirliği'nin genç ve dinamik bir takım olduğunu belirten Karafırtınalar, "Haklı bir galibiyet elde ettiler. Bize gelince geçen hafta da deplasmanda 10 kişi mücadele ettik. Bugün de 1- 0 mağlupken 1 kişi eksik kaldık. Deplasmanda geçen hafta bunu tolere etmiştik. Çünkü öyle bir takım savunma refleksi verdi. Bunu da başardılar. Ama içeride oynadığımız için o riskleri almak durumundaydık. Öne biraz fazla çıktık. Orta sahada eksik kaldık. Bu genç dinamik takım bizi biraz zorladı." şeklinde konuştu.



Karafırtınalar, ikinci devre yaptıkları 3 değişikliğin sahaya olumlu yansıdığını dile getirerek, "Maçta 2-3 tane pozisyonumuz var. Belki bunları gole çevirebilseydik beraberlikle kurtarabilirdik. Ama neticesinde günün sonunda kaybettiğimiz bir maç var. Sezon başında böyle bir şeyin olması çok sevindirici değil. Ama her şerde bir hayır vardır diyeceğiz. Çok fazla takılmayacağız." ifadesini kullandı.



Boluspor'un oynadığın iki karşılaşmada da kırmızı kart gördüğünü anımsatan Karafırtınlar, "Kart olaylarına daha fazla dikkat etmemiz gerektiğini arkadaşlara bir kez daha hatırlatacağız. Bu VAR sistemi çok değişik sonuçlar çıkartabilecek önümüzdeki haftalarda. Bunun üzerinde de çalışacağız. Kaybettik üzgünüz. Ama telafi edeceğiz." dedi.



Karafırtınalar, VAR sistemi olduğu için hakemlerle ilgili yorum yapmak istemediğini de sözlerine ekledi.





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