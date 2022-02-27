Sait Karafırtınalar: 'Bu maçı unutmamız gerekiyor'

Spor Toto 1. Lig'in 27. haftasında deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 1-0 mağlup olan Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, bu mağlubiyeti çok çabuk unutmaları gerektiğini söyledi.



Adanaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Bandırmaspor'un ligin ilk haftasından itibaren ilk 6'nın içinde yer alan bir takım olduğunu aktardı.



Bordo-beyazlı ekibin dominant bir takım olduğunu vurgulayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:



"İlk yarıyı biraz çekingen oynadık ama ikinci yarı biraz daha cesur oynadık. Rüzgarla beraber belki fırsatları bulabilirdik. Birkaç tane kornerden ve duran toptan pozisyon da geldi. Neticesinde yine burada bir tane duran topla 1-0 mağlup olup dönüyoruz. Bu maçı çok çabuk unutmamız gerekiyor çünkü burada çok ciddi eksiklerimiz vardı. Beş oyuncumuzu, rotasyonda kullandığımız oyuncuları sakatlıkları nedeniyle buraya getiremedik. Bunlar mazeret değil ama bu oyuncular bugünkü oyunu destekleyebilirdi. İçerideki maçlar çok daha önemli. Burayı çabuk unutup hemen içerideki Manisa FK maçına hazırlanacağız. Rakibi tebrik ediyorum."





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