Sait Karafırtınalar: '30 puan barajını aştık'

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında evinde Erzurumspor FK'yi 3-1 yenen Dyorex Boluspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, takımın 15 senedir ilk devrede 30 puan barajını aşamadığına dikkati çekerek, "Biz aştığımız için bizim adımıza, ekibimin adına çok sevindirici. Onlara teşekkür ediyorum." dedi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, olumsuzluk içerisinde başlayan bir haftayı, bununla birlikte yılı da güzel bitirdiklerini belirterek, bunda büyük pay sahibi olan oyuncularını kutladı.



Başarıların ikinci devrede de devam etmesini temenni eden Karafırtınalar, "5 sene öncesinde çalıştığımızda da 28 puanla devreyi bitirmiştik. Ondan sonra 30 puanla bitirdik. 15 senedir bu takım 30 puan barajını aşmamış, biz aştığımız için bizim adımıza, ekibimin adına çok sevindirici. Onlara teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Karafırtınalar, yeni yılda herkese sağlık ve mutluluk diledi.





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