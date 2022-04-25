Sait Karafırtınalar: '2 erken golle kaybettik'

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında deplasmanda Tuzlaspor'a 4-1 mağlup olan Adanaspor'da, teknik direktör Sait Karafırtınalar, her iki devrenin başında yedikleri gollerin kendilerini oyundan düşürdüğünü dile getirdi.



Tuzlaspor'u galibiyetinden ötürü kutlayan Karafırtınalar, şunları kaydetti:



"Rakibi tebrik ediyoruz, önemli bir skorla kazandılar. İlk ve ikinci yarı başında yediğimiz goller bizi oyundan düşürdü. İlk yarı oyuna daha çok ortak olduk ama devreye mağlup girdik. İkinci yarı başında yediğimiz 2 golle tamamen oyundan düştük. Bir haftada üçüncü maçı oynadık, kolay değil. Ligi yakışır yerde bitirmek için kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız."





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