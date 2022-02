Sait Karafırtınalar: '1 puan şu an yetiyor'

Spor Toto 1. Lig'in 24. haftasında Altaş Denizlispor ile sahasında golsüz berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "1 puan yetmediği zaman değersiz, şu an yetiyor." dedi.



Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kaybedilmemesi gereken bir maç oynadıklarını söyledi.



Karşılarında "can havliyle oynayan" bir Denizlispor olduğunu aktaran Karafırtınalar, şöyle konuştu:



"Bu reaksiyonu bekliyorduk. Eksiklerimiz de vardı. Biri savunmanın göbeğinde biri orta sahanın göbeğinde oyun ezberimizi çok iyi oynayan iki oyuncunun eksikliğini yaşadık. Buna rağmen oynanan oyun beni çok tatmin etmedi. Sadece mücadele tatmin etti. İkinci yarı 2-3 net pozisyonumuz var. Bunları gole çevirebilseydik, biz geniş alanları çok daha etkili kullanabilen bir takımız, farklı bir sonuç olabilirdi. 1 puan yetmediği zaman değersiz, şu an yetiyor. Ben oyuncularımı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum."





İLGİLİ VİDEO