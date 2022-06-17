Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan Beşiktaş, yeni sezonda farklı bir görüntü ortaya koymak istiyor. Hedefini şampiyonluk olarak belirleyen siyah-beyazlılar, Domagoj Vida'nın ayrılığı ile birlikte Romain Saiss'i renklerine bağladı. Futbolcu ile ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı.
ISMAEL, BİR SÜREDİR İSTİYORDU
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton formasını giyen stoper Romain Saiss, Beşiktaş'a katıldı. Sağlık kontrollerinden de geçen yıldız savunmacı ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, 32 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetim ile uzun bir süredir görüştüğü bildirildi. Ismael, özellikle savunma hattında lider bir oyuncu olması sebebiyle oyuncuyu tercih etti. Beşiktaş'ta Saiss, aynı zamanda bir ağabey rolü de üstlenecek.
DİKKAT ÇEKİCİ DETAY
Bu paralelde ekibiyle birlikte Faslı oyuncunun, son 4 yıldaki tüm maçlarının analiz edildiği ve en doğru kararın verilmesi için büyük çaba sarf edildiği öğrenildi. Ismael'in en dikkat çektiği konulardan biri de geçen sezon duran top konusunda zafiyet veren takımı Saiss'in toplayacağı yönünde olduğu belirtildi.
ISMAEL, BİR SÜREDİR İSTİYORDU
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton formasını giyen stoper Romain Saiss, Beşiktaş'a katıldı. Sağlık kontrollerinden de geçen yıldız savunmacı ile ilgili de yeni detaylar ortaya çıktı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in, 32 yaşındaki futbolcunun transfer edilmesi için yönetim ile uzun bir süredir görüştüğü bildirildi. Ismael, özellikle savunma hattında lider bir oyuncu olması sebebiyle oyuncuyu tercih etti. Beşiktaş'ta Saiss, aynı zamanda bir ağabey rolü de üstlenecek.
DİKKAT ÇEKİCİ DETAY
Bu paralelde ekibiyle birlikte Faslı oyuncunun, son 4 yıldaki tüm maçlarının analiz edildiği ve en doğru kararın verilmesi için büyük çaba sarf edildiği öğrenildi. Ismael'in en dikkat çektiği konulardan biri de geçen sezon duran top konusunda zafiyet veren takımı Saiss'in toplayacağı yönünde olduğu belirtildi.
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