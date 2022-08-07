Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 1. haftasında evinde Kayserispor'u 90+6. dakikada attığı golle 1-0 yendi. Maçın ardından Romain Saiss, yayıncı kuruluşa röportaj verdi.



"ZOR BİR GALİBİYET OLDU"



Romain Saiss maç sonrasında yaptığı açıklamada, "Zor bir galibiyet oldu. İyi oynayan bir takıma karşı mücadele ettik, iyi savaştık. En önemlisi 3 puanı almaktı. Özgüven kazanmak adına galibiyet önemliydi. Daha iyiye gideceğiz" ifadelerini kullandı.



"BENİ HEYECANLANDIRIYOR"



Siyah-beyazlı futbolcu, "Atmosfer harika! Taraftarımızla ilgili olumlu şeyler duymuştum. Sahada oynarken desteği hissetmek harikaydı. Kariyerimde çok iyi atmosferler gördüm ama burası bambaşka! Her maç bu taraftarın olacağını düşünmek heyecanlandırıyor" diyerek sözlerini tamamladı.





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