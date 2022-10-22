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Saiss: "Tek bacakla oynadım"

Beşiktaşlı Romain Saiss, Portekiz galibiyeti sonrası maçı değerlendirirken sakatlığıyla ilgili son durumu da anlattı.

Saiss: 'Tek bacakla oynadım'
Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, Portekiz galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Deneyimli stoper tarihi başarılarıyla ilgili olarak "Tarih yazdık. Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı Milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Saiss, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda32105147
2Senegal32015416
3Ekvador31114314
4Katar300317-60
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