Saiss'in yerine oynayacak isim belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Romain Saiss'in sakatlığı sebebiyle Francisco Montero forma şansı bulacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Saiss'in yerine oynayacak isim belli oldu
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13 Kasım 2022 11:54
Beşiktaş'ın Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi Romain Saiss'ten kötü haber geldi. Faslı stoperin adalesinde ağrı hissettiği ve bu mücadelede forma giyemeyeceği ifade edildi. Antalyaspor karşılaşmasında savunma hattında Tayyip Talha Sanuç'un stoperdeki partneri Javi Montero'nun olması bekleniyor. İspanyol savunmacı, Türkiye Kupası'nda hafta içinde Serik Belediye'yle oynanan karşılaşmaya da ilk 11'de başlamıştı.

Sevilla kancası

Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, bu sezon savunmada problem yaşayan Sevilla, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu gündemine aldı. Haberde, Montero'nun yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesinin ihtimaller arasında olduğu belirtildi.

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