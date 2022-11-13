Saiss'in yerine oynayacak isim belli oldu

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 14. haftasında oynayacağı Antalyaspor maçı öncesi Romain Saiss'ten kötü haber geldi. Faslı stoperin adalesinde ağrı hissettiği ve bu mücadelede forma giyemeyeceği ifade edildi. Antalyaspor karşılaşmasında savunma hattında Tayyip Talha Sanuç'un stoperdeki partneri Javi Montero'nun olması bekleniyor. İspanyol savunmacı, Türkiye Kupası'nda hafta içinde Serik Belediye'yle oynanan karşılaşmaya da ilk 11'de başlamıştı.



Sevilla kancası



Öte yandan İspanyol basınında yer alan habere göre, bu sezon savunmada problem yaşayan Sevilla, Beşiktaş'ın 23 yaşındaki stoperi Francisco Montero'yu gündemine aldı. Haberde, Montero'nun yeniden ülkesine dönmeye sıcak baktığı ve transferin gerçekleşmesinin ihtimaller arasında olduğu belirtildi.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ