Saint-Maximin: "Fenerbahçe için ter dökme zamanı"

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Allan Saint-Maximin, yeni bir başlangıç yapacağı çin çok heyecanlı olduğunu söyledi. 27 yaşındaki kanat, "Artık sahaya çıkıp, ter dökme zamanı. Buradaki coşkunun farkındayım. Formayı sırtıma geçirmek için sabırsızlanıyorum." yorumunu yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Saint-Maximin: 'Fenerbahçe için ter dökme zamanı'
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30 Temmuz 2024 08:23
Fenerbahçe'nin yeni transferi Allan Saint-Maximin, daha önce Süper Lig'den gelen teklife sıcak bakmadığını söyledi. Ancak Jose Mourinho ile yaptığı görüşmenin ardından ikna olduğunu belirten Fransız kanat oyuncusu, idmanlarda arkadaşları ile kısa zamanda kaynaştı ve uyum sorununu aştı.

"TAKIMIM İÇİN TER DÖKME ZAMANI"

27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe hakkında şunları söyledi: "İstanbul'a ayak basar basmaz, taraftarın gösterdiği ilgi çok büyüktü. Bu da bana çok üst düzey bir kulübün parçası olduğumun duygusunu yaşattı. Ayrıca tribünlerin de coşkusunun, takım üzerindeki olumlu etkisini yakından izledim. Artık sahaya çıkma, takımım için ter dökme zamanı. Fenerbahçe'deki kaliteli kadro ile birlikte büyük başarılar yaşamak istiyorum. Çubuklu'yu sırtıma geçirmenin heyecanı beni şimdiden sardı. Lugano maçı ile başlayacağım Fenerbahçe serüveninde yeni hikayeler yazacağıma herkes emin olsun"

MAAŞINI ONLAR ÖDEYECEK

Sarı-Lacivertli ekip, futbolcu için kulübü Al-Ahli'ye 8 milyın euro ödeyecek. Ancak Maximin, 2024-25 sezonu maaşını Suudi Arabistan kulübünden alacak.



Saint-Maximin, Fransa'nın U16, U17, U20 ve U21 milli takımlarında forma giydi. U21 seviyesinde 7 maça çıkan Saint-Maximin, Fransa'nın genç yaş kategorilerinde önemli bir rol oynadı ancak A Milli Takım düzeyinde henüz forma giyemedi.  

 
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