13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
21:45
13 Ekim
Galler-Belçika
21:45
13 Ekim
Ukrayna-Azerbaycan
21:45
13 Ekim
İzlanda-Fransa
21:45
13 Ekim
İsveç-Kosova
21:45
13 Ekim
Slovenya-İsviçre
21:45
13 Ekim
Slovakya-Lüksemburg
21:45
13 Ekim
Kuzey İrlanda-Almanya
21:45
13 Ekim
Tunus-Namibya
16:00
13 Ekim
Ekvator Ginesi-Liberya
16:00
13 Ekim
Cape Verde-Swaziland
19:00
13 Ekim
Kamerun-Angola
19:00
13 Ekim
Lesotho-Zimbabve
19:00

Saint-Gilloise'in yeni teknik direktörü David Hubert oluyor

Union Saint-Gilloise, teknik direktörlük koltuğuna David Hubert'i getirmeye hazırlanıyor. Hubert'in hafta sonu Charleroi karşısında yeni takımının başında sahaya çıkması bekleniyor.

calendar 13 Ekim 2025 13:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Saint-Gilloise'in yeni teknik direktörü David Hubert oluyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Union Saint-Gilloise, Monaco'ya giden Sebastien Pocognoli'nin yerine teknik direktör arayışında sona yaklaştı.
 
İlk hedefi Rik De Mil olan kulüp, Charleroi'nin sezon ortasında ayrılığa izin vermemesi üzerine rotayı David Hubert'e çevirdi. Görüşmelerde büyük aşama kaydedildi ve imza artık an meselesi.
 
LEUVEN'DE İSTEDİĞİNİ BULAMADI
 
David Hubert, geçtiğimiz sezon Anderlecht'te kısa süreli teknik direktörlük deneyimi yaşamış, ancak Şampiyonluk Grubu ve Belçika Kupası finali öncesi görevden alınmıştı. Bu sezon OH Leuven'in başına geçen genç teknik adam, burada beklentileri karşılayamadı. Takımı, Belçika Pro League'de 10 maçta yalnızca 8 puan toplayarak sondan ikinci sırada yer alıyor.
 
UNION'UN PROFİLİNE UYUYOR
 
Union yönetimi, genç, taktiksel açıdan güçlü ve hücum futbolunu benimseyen bir teknik adam arıyordu. David Hubert, bu kriterleri karşılayan bir profil çiziyor. Ayrıca Belçika futbolunu yakından tanıması da önemli bir artı olarak değerlendiriliyor.
 
İLK MAÇI CHARLEROI'YE KARŞI
 
Bugün antrenman yapılmamasına rağmen OHL tesislerinde bulunan David Hubert'in yakın zamanda görevinden ayrılması bekleniyor. Union Saint-Gilloise ise sosyal medya hesabı 'X'te yaptığı paylaşımla "beyaz duman" göndermesinde bulunarak yeni teknik direktörle anlaşmaya varıldığını ima etti.
 
Her şey planlandığı gibi giderse, David Hubert'in yeni görevine bu hafta sonu Charleroi karşısında resmen başlayacağı belirtiliyor.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.