Saint-Gilloise'in yeni teknik direktörü David Hubert oluyor

Union Saint-Gilloise, Monaco'ya giden Sebastien Pocognoli'nin yerine teknik direktör arayışında sona yaklaştı.

İlk hedefi Rik De Mil olan kulüp, Charleroi'nin sezon ortasında ayrılığa izin vermemesi üzerine rotayı David Hubert'e çevirdi. Görüşmelerde büyük aşama kaydedildi ve imza artık an meselesi.

LEUVEN'DE İSTEDİĞİNİ BULAMADI

David Hubert, geçtiğimiz sezon Anderlecht'te kısa süreli teknik direktörlük deneyimi yaşamış, ancak Şampiyonluk Grubu ve Belçika Kupası finali öncesi görevden alınmıştı. Bu sezon OH Leuven'in başına geçen genç teknik adam, burada beklentileri karşılayamadı. Takımı, Belçika Pro League'de 10 maçta yalnızca 8 puan toplayarak sondan ikinci sırada yer alıyor.

UNION'UN PROFİLİNE UYUYOR

Union yönetimi, genç, taktiksel açıdan güçlü ve hücum futbolunu benimseyen bir teknik adam arıyordu. David Hubert, bu kriterleri karşılayan bir profil çiziyor. Ayrıca Belçika futbolunu yakından tanıması da önemli bir artı olarak değerlendiriliyor.

İLK MAÇI CHARLEROI'YE KARŞI

Bugün antrenman yapılmamasına rağmen OHL tesislerinde bulunan David Hubert'in yakın zamanda görevinden ayrılması bekleniyor. Union Saint-Gilloise ise sosyal medya hesabı 'X'te yaptığı paylaşımla "beyaz duman" göndermesinde bulunarak yeni teknik direktörle anlaşmaya varıldığını ima etti.

Her şey planlandığı gibi giderse, David Hubert'in yeni görevine bu hafta sonu Charleroi karşısında resmen başlayacağı belirtiliyor.