Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden St. Etienne'de 5 kişide koronavirüs çıktı.

Haber; AA
Saint-Etienneli 3 futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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18 Haziran 2020 23:31
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Saint-Etienne'de 3'ü futbolcu 5 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, futbolcu ve kulüp çalışanlarının dün Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Frasız ekibinde 3'ü futbolcu 5 kişinin test sonuçlarının pozitif çıktığı ve bu isimlerin evlerinde karantinaya girdiği kaydedildi.

Takımın sağlık protokolleri çerçevesinde cuma günü antrenmanlara devam edileceği bildirildi.

Fransa'da salgın nedeniyle 2019-2020 sezonu sonlandırılırken Ligue 1 lideri Paris Saint-Germain (PSG) şampiyon ilan edilmişti.



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