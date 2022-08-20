Saint-Etienne'nin yüzü alt ligde de gülmüyor: 6-0

Fransa Ligue 2'de Laurent Battles'ın çalıştırdığı Saint-Etienne ile Luka Elsner'in yönetimindeki Le Havre karşı karşıya geldi.



Geoffroy-Guichard Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Le Havre 6-0 gibi farklı bir skor ile kazanırken goller; 51. dakikada Arouna Sangante, 56. dakikada Nabil Alioui, 64. dakikada Victor Lekhal, 80 ve 84. dakikalarda Christopher Operi ve 89. dakikada Yann Kitala'nın ayağından geldi.



3 KIRMIZI KART



Sezonun ilk 4 maçında henüz galibiyetle tanışamayan Saint-Etienne, karşılaşmayı 8 kişi tamamlarken; 31. dakikada Anthony Briançon, 37. dakikada Mathieu Cafaro ve 66. dakikada Etienne Green oyundan atılan isimler oldu.



TARİHTE İLK KEZ



Fransa'nın köklü kulüpler arasında bulunan Saint-Etienne, 103 yıllık tarihinde ilk kez kendi sahasında oynadığı bir resmi mücadeleden 6 farklı mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonuçla beraber Saint-Etienne 4 maç sonunda 2 puan ile ligin son sırasında kalırken, Le Havre 5 puanla 8. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Saint-Etienne deplasmanda Valenciennes deplasmanına çıkarken, Le Havre kendi evinde Amiens'i ağırlayacak.





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