Saint-Etienne Kulübü Başkanı Roland Remeyer, Galatasaray'ın da gündeminde olan Zamalek'in forveti Mostafa Mohamed'in transfer görüşmeleri hakkında açıklamalar yaptı.



Romeyer, "Zamalek'in yöneticileriyle konuştuk. 5 milyon euro bonservis konusunda anlaşma sağladık. 2 taksit halinde ödeyebileceğimizi söyledik. 3 milyon euro'yu hemen ödeyeceğimizi ilettik. Kalan 2 milyon euro'yu ise ancak Şubat 2022'de ödeyebileceğimizi aktardık. Ayrıca, bonus maddeleri de olmayacağını söyledik." açıklamasını yaptı.



Fransız kulübünün başkanı, "Son teklifimizi yaptık ve 48 saat içerisinde cevap vermelerini istedik. Vermezlerse başka oyuncuya geçeceğimizi ve Mohamed konusunu kapatacağımızı ilettik. 15 günden beri bu transferi konuşuyoruz. Yaptığımız teklif çok çok büyük. İstedikleri bonus maddeleri kabul edilemez. Zaten bu teklif için ekstra bir efor sergiledik." diyerek sözlerini noktaladı.



ZAMALEK DE AÇIKLAMIŞTI



Zamalek, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in de istediğini açıkladığı Mostafa Mohamed için Saint-Etienne ile anlaşamadıklarını açıklamıştı.



Zamalek kulübünün resmi yayın organı olan Zamalek TV'ye konuşan Khaled El-Ghandour, "Saint-Etienne ile yapılan görüşmeler anlaşma noktasından çok uzak. Fransız kulübü, 3 milyon euro'yu hemen ödeyeceğini söyledi. 1 yıl boyunca başka ödeme yapmayacaklarını ve paranın kalanını da 1 yıl sonra taksitlerle ödeyebileceklerini söylediler." açıklamasını yaptı. Saint-Etienne'in, Zamalek'in istediği 5 milyon euro'yu ödemeyi kabul ettiğini ancak bu taksit planının Zamalek tarafından kabul edilmeyeceği bilgisi de verildi.



GALATASARAY, BRAGA VE VALLECANO



Haberin detayında Türkiye'den Galatasaray, Portekiz'den Braga ve İspanya'dan Rayo Vallecano'nun Mohamed için resmi teklif sunan kulüpler olduğunu ancak Zamalek'in tüm bu teklifleri reddediğinin de altı çizildi.



Zamalek kariyerinde 51 resmi maça çıkan 23 yaşındaki santrfor, 19 gol atıp 4 asist yaptı.



