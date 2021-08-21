Saint Etienne - Lille maçı canlı olarak Tuttur'da

SAINT ETIENNE - PSG MAÇI TUTTUR'DA CANLI İZLE, CANLI OYNA! TIKLAYIN

Fransa Ligi'nin 3. haftasında Lille, deplasmanda Saint Etienne ile kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Mücadelede Saint Etienne'in galip gelmesine 2,75'lik oran verilirken Lille'in kazanmasına 2,08 ve beraberliğe ise 2,75'lik oran uygun görüldü. Maçta 2,5 ALT oranı 1,55 olurken 2,5 ÜST oranı ise 1,90 olarak bültende yer aldı.Saint Etienne - PSG maçına özel olarak açılan bahislerde ilk golü Saint Etienne'in atmasına 1,93 oranı belirlendi. Lille'in ilk golü atmasına 1,70 ve beraberliğin oranı ise 7.00 olarak değerlendirildi.Lille'in Saint Etienne deplasmanına konuk olacağı maçta Karşılıklı gol var oranı 1,72 ile bültende yer alırken İlk golü Lille'in atmasına da 1,70 oranı açıklandı.İlk kuponunda 100 TL'ye kadar bonus! Şimdi üye ol, ilk kuponunda kupon bedelin kadar bonus kazan, krallar gibi tuttur!