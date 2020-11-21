Saık Çiftpınar: 'Biz 3 puanın peşindeyiz'

Fenerbahçeli stoper oyuncusu Sadık Çiftpınar, takımın son durumunu değerlendirdi.



Sadık Çiftpınar açıklamasında; "1 haftalık bir ara verdik. İkinci hafta bugün futbola dönüyoruz. Takım olarak en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştık, hocamızla beraber. Milli takımlara gidenler oldu. ufak tefek sakatlıklar var. Ancak, bugün ne olursa olsun sahaya çıkan takım Fenerbahçe." dedi.



Stoper oyuncusu; "Biz 3 puanın peşindeyiz. Konya maçı bir yol kazasıydı. Çok iyi hazırlandığımız bu deplasmandan 3 puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.



"ÇOK İYİ DURUMDAYIM"



Sakatlık süreciyle ilgili konuşan Sadık; "Yaklaşık 1 sene oldu sakatlıktan döneli. Tek bir antrenman kaçırmadan takımla beraber devam ediyorum 3.5 aydır. 7-8 tane hazırlık maçı oynadım. Gayet iyi durumdayım. Sakatlığımla ilgili bir şey kalmadı. Ligde süre alamadım ama çalışmalarımı sürdürüyorum." dedi.



Sadık Çiftpınar sözlerini bitirirken; "Önümüzdeki hafta içi kupa maçı var. İnşallah orada bir resmi maça çıkacağım. Lig için de en iyi şekilde çalışarak formaya talip olmak istiyorum. Mevkideki arkadaşlarım çok kaliteli. Hepimizin amacı Fenerbahçe'nin başarısı. Uzun bir yol var. Herkese fırsat gelecektir. Bunun bilincindeyim. Formayı alınca ne kadar hazır olduğumu göstermek istiyorum. Amacım Fenerbahçe taraftarını mutlu etmek." açıklamalarını yaptı.



