Sahurda yenebilecek şeyler, yenebilecek hafif yemekler

Ramazanda sahurda hafif yemekler arıyorsanız tam size göre bir haber burada! Size sahur için çok kısa sürede hazırlayabileceğiniz bazı kolay tarifleri bu haberde hazırladık. Sahurda çok fazla vakit kaybetmek istemiyorsanız tam istediğiniz gibi bir haber oldu. İşte sahurda yiyebileceğiniz hafif yemekler-Kepekli tost ( 2 dilim esmer ekmek + 3 parmak peynir )-1 su bardağı kefir/ayran/laktozsuz süt-1 yumurta-Söğüş (sınırsız domates, salatalık, maydanoz veya tost makinesinde pişirilmiş kabak, renkli biberler (üzerine domates sos da yapılabilir)-4 yemek kaşığı yulaf ezmesi-1 porsiyon meyve (bağırsakları hızlandırması için kayısı tercih edebilirsiniz)-1 su bardağı laktozsuz süt-Bolca tarçın (kan şekerini dengeleyip, uzun süre tok kalmak için)-10 adet çiğ fındık-2 tam ceviz-1 kase çorba (2 küçük boy kepçe )-Menemen (2 yumurtalı, yağsız lor peynirli)-1 dilim esmer ekmek-Bolca söğüş-1 porsiyon meyve veya 2 adet kuru hurmaYağlı kızartma yemekleri tercih etmemeniz sizin yararınıza olacaktır. Zira yağlı besinler çabuk acıkmanıza yol açarak susamanıza da neden olabilir.Sahurda genellikle insanlar kahvaltı türü yiyecekler tüketmeyi tercih eder. Bunun sebebi hem hafif hem pratik oluşu ve yüksek besin değerleriyle tok tutmaktır.Sahurda iftardan kalan yemekleri yememeliyiz. Bu yemekler iftar için daha uygundur çünkü yağ ve tuz oranı fazla olduğundan sahurda tüketildiğinde gün içinde hem çabuk acıktırıp hem susatabilir.Sahurda birkaç haşlanmış yumurta, az yağda yumurta veya çılbır yiyebilir, bu sayede uzun saatler tok kalabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yumurtaya mümkünse hiç yiyemiyorsanız çok az tuz atmaktır. Fazla tuz susatacağından bu önemlidir.Sebzeler sahur vaktinde de en sağlıklı besinler arasında yer alır. Semizotu, salatalık, roka, havuç, mor lahana, kıvırcık ve tere gibi sebzeler vücuda su veren gıdalardandır.Mantar da bir diğer sahurda tok tutan sebzelerdendir. Az yağda yapacağınız mantarlı bir omlet tok kalmanızı sağlayabilir.Sahurda ekmek de önemlidir. Beyaz ekmek tüketmenize nazaran tükettiğiniz kepek veya çavdarlı gibi tahıllı ekmekler besin değeri yüksek olduğundan uzun süre tok tutabilir.Sahurda bilinenin aksine haddinden fazla su içmek gün boyu susamayacağınız anlamına gelmez. Gün içinde alınmayan su tüketimini iftar ve sahur arasına yayarak en az 2-2.5 litre su içmelisiniz.Sahurda tok tutan gıdaların başında protein değeri yüksek besinler yer alır. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmadan bunlardan da mutlaka tüketilmelidir.Hamurişi börek, poğaça gibi karbonhidrat oranı yüksek besinler tüketerek daha fazla tok kalacağımıza inansak da bu tür besinler çabuk doyurup çabuk acıktıracaktır. Hatta buna ek olarak birde gün içinde susamanıza neden olacaktır.Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…"Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazanManası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.Okunuşu: Allahümme inni leke sumtü ve bike amentü ve ala rızgıke eftartü.Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.Okunuşu: Bismillahi ve ala bereketillahiManası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).Okunuşu: Elhamdülillahillezi et amenaa ve sekenâa ve cealena minel müsliminManası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.