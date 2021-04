Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir? Sahurda ne yenir? Sahur yemek tarifleri menüsü

Pek sahurda ne yemeli, ne yememeli? Tok tutucu sahur için örnek menü ve yiyecekler... İftar saati, Ramazan ayının ilk orucunu açmak için hazırlıklarını yaparken, iftar saatini de araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre, İstanbul'da iftar saat 20.00'da okunacak akşam ezanıyla yapılırken, Ankara'da 19.43'te, İzmir'de 20.03'de, Iğdır'da 18.58'de oruçlar açılacak. Ramazanın ilk gününün ilk iftarı 18.55'de Hakkari'de, son iftar ise saat 20.11'de Edirne'de açılacak. Diğer illerin iftar saati için aşağıdaki tok tutan yiyecekleri okuyabilirsiniz.Oruç tutan vatandaşlar sahurda tok tutan yiyeceklerin neler olduğunu araştırıyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayında, vatandaşlar her gece kalkıyor ve sahurda yemek yiyorl. Sahurda nelerin yenmesi gerektiği merakla araştırılıyor. Haberimizde sahura özel yemek menülerini derledik. Peki sahurda hangi gıdalar tüketilmelidir? İşte detaylar...1-Ekmek ve tahıllar2-Süt veya yoğurt3-Peynir, yumurta veya kıyma4-Meyve5-Sebze veya salatalık domates6-Yağlı tohum7-Bol suProteinli yiyecekler daha uzun süre tok tutuyor. Börek yerine tam buğday ekmeğiyle güzel bir kahvaltı. Yatmadan yoğurt tüketin. Probiyotiktir, rahatlatır, uyutur. Ramazanda oruç tutarken süt de güzel bir içecek. Bitki çayları da tüketilebilir. Ihlamur, adaçayı, rezene, kuşburnu tercih edilebilir. Kuruyemiş, meyve de olmazsa olmazdır. Kahvaltı yerine yemek tercih edenler de sebzeli bir et yemeğiyle sahur yapabilir. Bulgur pilavı tok tutar. Sahurda da hatta mercimekli bulgur pilavı ve yanında ayranla çok rahat oruç tutulabilir.Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, sahurda zeytin ve sucuktan uzak durulmasını önerdi.Uzun oruç saatleri sonucu vücudumuzun ihtiyacı olan suyu yeteri miktarda alamadığımızı söyleyen Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, "Bu durumda fazla miktarda su ihtiyacını ortaya çıkarabilecek besinlerden uzak durulması en doğru seçim olacaktır. Bu nedenle sahurda tüketeceğiniz besinlere ekstra dikkat etmelisiniz. Eğer çok tuzlu içeriği olan besinleri veya baharatlı besinleri tüketmeyi tercih ederseniz gün içerisinde suya olan eğiliminiz artacaktır. Bu durumda ramazanın çok daha zor geçmesine neden olabilir. Sahurda genel olarak pratik olması nedeni ile kahvaltı tercih edilmektedir" dedi.Özellikle protein içeriği yüksek olan yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinlerin tercih edilmesi ayrıca domates, salatalık ve yeşillik tüketilmesinin de hem tokluk hem de su ihtiyacını gidererek gününüzün daha rahat geçirmenizi sağlayacağını anlatan Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, daha sonra şunları söyledi; "Özellikle içerisinde yoğun miktarda tuz ve baharat bulunan sucuk ile tuz içeriği yüksek olan zeytinin sahurda bulunması su ihtiyacını arttıracağı için sahurda kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler olarak düşünülebilir. Zeytini sadece tuzsuz olanlarını dilerseniz tercih edebilirsiniz.Kahvaltı gibi yapacağınız sahur menüsünde sucuk, pastırma, salam ve sosis gibi baharat içeriği yüksek gıdalardan uzak durun. Çay, kahve, bitki çayları ve meşrubat tüketiminde aşırıya kaçmayın. Mümkünse yudum yudum içeceğiniz su, sizi tüm gün susuzluğa karşı koruyacaktır.İftar ile sahur arasında su tüketiminize ek olarak geleneksel Türk mutfağından da yardım alabilirsiniz. Evde hazırlanan hoşaf ya da kompostoları sahurda tüketmek hem gün içinde daha az susamanızı sağlar hem de serinlemenize yardımcı olur. Fakat hoşaf ve kompostoya atılan şeker miktarına dikkat etmek gerekiyor.Özellikle Ramazan aylarında salatalık, marul, kıvırcık, kabak ve karpuz gibi sulu sebze ve meyvelere iftar ve sahur sofralarınızda yer verebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken başka bir durumsa çay tüketiminiz. İftar ile sahur arasında içeceğiniz 3-4 bardak çay yeterli olacaktır. Fazla çay içmenin vücuttan su atılımına neden olacağını unutmayın.Son olaraksa yoğurt... Sulu yapısı ve yoğun probiyotik içeriği sayesinde sizi hem tok tutacaktır hem de daha az susamanıza yardımcı olacaktır. Ayran olarak da içebileceğiniz yoğurdu özellikle sahurda tüketmeniz daha çabuk uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.1- Fazla baharatlı ve tuzlu yiyeceklerden uzak durulması gerekmektedir. (işlenmiş et ve yağlı yiyecekler)2- Kızartma türü yiyecekler.3- Asitli ve meyveli içecekler tüketmek, oruçluyken susamanıza neden olacaktır.4- İftardan sahura kadar en az 2,5 litre su tüketilmelidir.5- Karpuz, şeftali, salatalık, üzüm, kayısı, erik, kiraz gibi lif oranı ve su oranı yüksek besinler tüketilmelidir.6- Sıvı alımı sadece sahura bırakılmamalıdır.7- Sahurda yemek yerine kahvaltılıkları, sebze ve meyveleri tercih etmeliyiz.Sahurda neler tüketilmesi gerektiğini öğrendiğinize göre, susatmayan sahur menüsünü açıklayabiliriz. Susatmayan sahur menüsü hem gün içerisinde gerçekleşmesi beklenen sıvı kaybını engelleyecek, hem de oruçluyken susamanızı engelleyecektir.Sahurda mevsim meyveleriyle hazırlanmış, meyve kompostosu tüketerek hem mineral almış olursunuz hem de oruçluyken susamanın önüne geçebilirsiniz. Özellikle nektarın ile hazırlanan meyve kompostosu susamanızın büyük ölçüde önüne geçecektir.- 6 Tane Nektarin- 1 Su bardağı Seker- 5 Su bardağı Su- 8-10 Damla Kadar Limon Suyu1- Taze Meyve Kompostosu Tarifi için meyveleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarıp küp küp doğruyoruz.2- Üzerine şeker, su ve limon suyunu koyup karıştırıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz.3- Kompostomuz kaynadıktan bir iki dakika sonra altını kapatıyoruz.4- Çok kaynarsa meyveler erir. Kompostomuzu soğumaya bırakıyoruz.5- İsterseniz 1 tane çubuk tarçın veya 3- 4 tane karanfil de koyabilirsiniz.6- Aynı şekilde şeftali, kayısı, çilek ve erikle de yapabilirsiniz.Sahurda yiyeceğiniz yumurta içerdiği protein miktarı sayesinde, gün içerisinde tok kalmanızı sağlayarak susuz hissetmenize engel olacaktır.- 4 yumurta- 2 yemek kaşığı mayonez- Yarım demet maydanoz- Tuz-karabiber-pul biber1- Yumurtaları haşlayıp boyuna ortadan ikiye kesin. Yumurtaların şekline zarar vermeden, İçinden sarılarını çıkarın.2- Bir k,sede yumurtanın sarılarını ezip içine mayonez, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatları katın, karıştırın.3- Tekrar yumurtanın sarısının yerine bu içi doldurun. Maydanozla süsleyerek servis yapın.Afiyet olsun.Peynirli kızarmış ekmek: Sahur için pratik , susatmayacak lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarifimiz tam size göre. İşte oruçluyken tok kalmanızı sağlayacak, enfes lezzette peynirli kızarmış ekmek dilimleri:- 1 tane dilimlenmiş bayat ekmek- Bir k,se ezilmiş beyaz peynir- 1 tane yumurta- 3 yemek kaşığı sıvıyağ (ayçiçekyağı)- İnce kıyılmış maydanoz- Kuru nane-pul biber1- Peyniri yumurta, yağ, maydanoz ve baharatlarla iyice ezerek karıştırın.Dilimlenmiş ekmeklerin üzerine sürün.2- Sıcak fırında ızgara ayarında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.Bu yemeklerin yanında 5 altı adet siyah tuzsuz zeytin. 2 adet domates. 1 demet maydanoz tüketerek susuzluğun