Sahurda tok tutacak yemek tarifleri, yemek listesi
2021 Ramazan ayına iştirak etmemizle birlikte müslüman alemi sahurda tok tutan yemek tariflerinin neler olduğunu merak etmeye başladı. Sahur için yemek tarifleri diyerek google'da sıklıkla arama yapılmaktadır. Bu haberimizde sahurda tok tutacak yemek tarifleri, yemek listesi sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız.
Mübarek ramazan ayında insanlar sahurda tok tutacak yemek tarifleri, yemek listesinin neler olduğunu arıyor. Sahurda tok tutacak yemeklerin nerler olduğunu bilmek gün içerisinde daha az acıkmanıza yardımcı olacaktır. Bu haberimizde size tok tutacak yemeklerden bahsedeceğiz.
ÖRNEK SAHUR YEMEĞİ Ramazanda hem pratik hem hafif hem de damak tadınıza uygun olması için örnek sahur menüsü tavsiyesi;
Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.
Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.
Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.
Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.
Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.
Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.
SAHURA KALKAMIYORUM, NE YEMELİYİM?
İftar ve sahur arası vakit az olduğundan ve iftarda yenilen yemek sonrası uyumadan önce acıkılmadığından sahura kalkamayanlar gece ne yiyeceğini düşünüyor. Bu noktada gece yatmadan yenilen 2-3 adet hurma, ceviz ve fındık ve bunun yanında içilen 1 bardak su ile de oruç tutabilirsiniz. Aslında önerilen sahura kalkıp hem sağlıklı beslenmektir ancak sahura kalkamayanlar içinde alternatif bir çözüm olabilir.