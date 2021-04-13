Sahurda tok tutacak yemek tarifleri, yemek listesi

2021 Ramazan ayına iştirak etmemizle birlikte müslüman alemi sahurda tok tutan yemek tariflerinin neler olduğunu merak etmeye başladı. Sahur için yemek tarifleri diyerek google'da sıklıkla arama yapılmaktadır. Bu haberimizde sahurda tok tutacak yemek tarifleri, yemek listesi sorusuna yanıt bulmaya çalışacağız.

13 Nisan 2021 17:21
Sahurda tok tutacak yemek tarifleri, yemek listesi
Mübarek ramazan ayında insanlar sahurda tok tutacak yemek tarifleri, yemek listesinin neler olduğunu arıyor. Sahurda tok tutacak yemeklerin nerler olduğunu bilmek gün içerisinde daha az acıkmanıza yardımcı olacaktır. Bu haberimizde size tok tutacak yemeklerden bahsedeceğiz.

ÖRNEK SAHUR YEMEĞİ Ramazanda  hem pratik hem hafif hem de damak tadınıza uygun olması için örnek sahur menüsü tavsiyesi;
1 adet haşlanmış yumurta

1 kase lor peyniri

1 avuç ceviz

1 bardak kefir

1 dilim kepek ekmeği

1-2 salatalık

SAHURA NE KADAR KALDI?


SAHURDA TOK TUTAN YEMEKLER
Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.

Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.

Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.

Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.

Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.

Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.

Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...

Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz

İFTARA NE KADAR KALDI?


SAHURDA SUSAMAMANIN PÜF NOKTALARI

Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.

Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.

Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.



Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.

Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.

Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.



SAHURA KALKAMIYORUM, NE YEMELİYİM?

İftar ve sahur arası vakit az olduğundan ve iftarda yenilen yemek sonrası uyumadan önce acıkılmadığından sahura kalkamayanlar gece ne yiyeceğini düşünüyor. Bu noktada gece yatmadan yenilen 2-3 adet hurma, ceviz ve fındık ve bunun yanında içilen 1 bardak su ile de oruç tutabilirsiniz. Aslında önerilen sahura kalkıp hem sağlıklı beslenmektir ancak sahura kalkamayanlar içinde alternatif bir çözüm olabilir.

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