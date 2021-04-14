Sahurda susatmayan yiyecekler sahurda tok tutan yiyecekler

Ramazan ayında insanlar sahurda susatmayan yiyecekler ve sahurda tok tutan yiyeceklerin neler olduğunu arıyor. İnsanlar google üzerinde sahurda susatmayan yiyecekler ve sahurda tok tutan yiyecekler sorusu üzerine birçok haber bulurken, biz de bunun üzerine bir içerik hazırladık ve aranan sorulara cevap vermek istedikSahurda ağırlık verilmesi gereken besin grubu sebze, peynir ve yumurtadır. Klasik omletlerden sıkılanlar için; kabak, yumurta ve lor peynirini bir araya getirdik. Hem besleyici, hem de pratik bir tarif ortaya çıktı. Üstelik, hazırlaması yalnızca 20 dakika.Yumurtanın doyuruculuğunu garnitürlerle buluşturduk ve ortaya nefis bir tarif çıktı. Hazırlaması 20, pişirmesi ise 10 dakika süren sebzeli krep tarifi ile bütün gün enerjinizi koruyabilirsiniz.Tok tutan besinler içinde tahıllı ekmekler önemli bir yere sahiptir. Sahur saatlerinde sade ekmeğe abanmak yerine, üzerine domates, biber, zeytin, peynir ve yumurta ekleyerek pratik ekmek üstü pizza tarifini hazırlayabilirsinizGece uykudan uyanıp yemek hazırlamanın zorluğunu biliyoruz elbet. Bu yüzden hem iftarda, hem de sahur sofralarında sunabileceğiniz bir tarifimiz var. Soğuk bir şekilde servis edilen ayran aşı çorbasını, sahurda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.Hem pratik, hem de geleneksel lezzetler arasında yer alan pişi, uzun süre tok tutmasıyla da biliniyor. Dolapta un, tuz ve yağ varsa, pişiyi kolayca hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre sade veya reçelle birlikte tüketilebilir.Salatanın sahur yemekleri arasında ne işi var demeyin. Vitamin ve mineral bakımından zengin değerlere sahip olan buğday, uzun süre tokluk hissi verirken yemeklerin sindirilmesini de kolaylaştırır. Kısacası buğday salatası, sahurda hafif besinlere yönelmek isteyenler için ideal bir tarif.Yaz kış demeden sofralardaki yerini koruyan tarhana çorbası da, tok tutan besinler arasına girmeyi başardı. Yalnızca 30 dakika da hazırlanan tarhana çorbasını, notlarınız arasına eklemeyi unutmayın.Sahurda insanların sıkça karşılaştığı problemlerden biri de mide yanmasıdır. Bu durumdan kurtulmak için sahurda tüketilmesi önerilen besinler bulunmaktadır.YulafTaze ZencefilKarnabaharPatatesIspanakMeyan1 adet haşlanmış yumurta1 kase lor peyniri1 avuç ceviz1 bardak kefir1 dilim kepek ekmeği1-2 salatalıkYağlı kızartma yemekleri tercih etmemeniz sizin yararınıza olacaktır. Zira yağlı besinler çabuk acıkmanıza yol açarak susamanıza da neden olabilir.Sahurda genellikle insanlar kahvaltı türü yiyecekler tüketmeyi tercih eder. Bunun sebebi hem hafif hem pratik oluşu ve yüksek besin değerleriyle tok tutmaktır.Sahurda iftardan kalan yemekleri yememeliyiz. Bu yemekler iftar için daha uygundur çünkü yağ ve tuz oranı fazla olduğundan sahurda tüketildiğinde gün içinde hem çabuk acıktırıp hem susatabilir.Sahurda birkaç haşlanmış yumurta, az yağda yumurta veya çılbır yiyebilir, bu sayede uzun saatler tok kalabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yumurtaya mümkünse hiç yiyemiyorsanız çok az tuz atmaktır. Fazla tuz susatacağından bu önemlidir.Sebzeler sahur vaktinde de en sağlıklı besinler arasında yer alır. Semizotu, salatalık, roka, havuç, mor lahana, kıvırcık ve tere gibi sebzeler vücuda su veren gıdalardandır.Mantar da bir diğer sahurda tok tutan sebzelerdendir. Az yağda yapacağınız mantarlı bir omlet tok kalmanızı sağlayabilir.Sahurda ekmek de önemlidir. Beyaz ekmek tüketmenize nazaran tükettiğiniz kepek veya çavdarlı gibi tahıllı ekmekler besin değeri yüksek olduğundan uzun süre tok tutabilir.Sahurda bilinenin aksine haddinden fazla su içmek gün boyu susamayacağınız anlamına gelmez. Gün içinde alınmayan su tüketimini iftar ve sahur arasına yayarak en az 2-2.5 litre su içmelisiniz.Sahurda tok tutan gıdaların başında protein değeri yüksek besinler yer alır. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmadan bunlardan da mutlaka tüketilmelidir.Hamurişi börek, poğaça gibi karbonhidrat oranı yüksek besinler tüketerek daha fazla tok kalacağımıza inansak da bu tür besinler çabuk doyurup çabuk acıktıracaktır. Hatta buna ek olarak birde gün içinde susamanıza neden olacaktır.