SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

Ramazanda sahurda patates kızartması susatır mı? Susatan yiyecekler nelerdir, patates kızartması ne kadar susatır gibi sorular yanıt bekliyor. Oruç tutacak olan insanlar için ramazanda sahurda patates kızartması yenilmesi önerilmiyor."İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya'dan oruç tutarken daha az susamak ve daha tok kalmak için sahurda alınacak önlemleri sıraladı…"Sahurda çay içmekten vazgeçin. Çünkü çay diüretiktir yani idrara çıkmayı arttırır, vücuttan su atar.Tuz oranı yüksek yiyeceklere dikkat edin. Salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinden uzak durun.Kızartmalar ve yağ oranı yüksek yiyecekler, patates kızartması, börekler, açmalar, köfteler, pilavlar, pizzalar gün içinde susuzluğunuzu çok arttırır.Şekeri yüksek yiyecekler kan şekerinizi hızlı düşüreceği için daha çabuk acıkmanıza neden olur. O nedenle özellikle sahurda kek, kurabiye, tatlı, çikolata, bal, reçel türü yiyecekler yemeyin.Gün içinde susamak istemiyorsanız en iyi sahur, çay içmemek koşuluyla kahvaltıdır. Sahurda domates, salatalık, tuzsuz dil peyniri veya çökelek, haşlanmış yumurta ve bir kâse yoğurt mutlaka olsun.Sahurun yıldızı salatalık, yoğurt ve yumurta olsun. Salatalık hem su oranı çok yüksek bir besindir hem de şekeri çok düşüktür. Su ihtiyacına karşı bire birdir. Yoğurt protein, karbonhidrat ve yağ açısından çok dengeli bir yiyecektir. Sahurda 1 kâse yoğurt yediğinizde o gün orucu daha rahat tuttuğunuzu fark edeceksiniz. Haşlanmış yumurta çok kaliteli bir protein deposudur, mideyi geç terk eder ve tok tutar.Yağın mide boşaltım zamanını uzattığını biliyoruz. O nedenle sahurda yiyeceğiniz çok küçük miktar mesela 1 tatlı kaşığı taze süt kaymağı veya 3 tane ceviz veya 10 tane çiğ badem gün içinde daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.Ekmekten vazgeçmeyin. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim tahıllı veya çavdar ekmeği ihtiyacınız olan karbonhidrata bire-bir çözümdür.Eğer tansiyon probleminiz yoksa terleme ile vücuttan kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için 1 şişe doğal maden suyu için.Her sahurda en az 3 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.Yağlı kızartma yemekleri tercih etmemeniz sizin yararınıza olacaktır. Zira yağlı besinler çabuk acıkmanıza yol açarak susamanıza da neden olabilir.Sahurda genellikle insanlar kahvaltı türü yiyecekler tüketmeyi tercih eder. Bunun sebebi hem hafif hem pratik oluşu ve yüksek besin değerleriyle tok tutmaktır.Sahurda iftardan kalan yemekleri yememeliyiz. Bu yemekler iftar için daha uygundur çünkü yağ ve tuz oranı fazla olduğundan sahurda tüketildiğinde gün içinde hem çabuk acıktırıp hem susatabilir.Sahurda birkaç haşlanmış yumurta, az yağda yumurta veya çılbır yiyebilir, bu sayede uzun saatler tok kalabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yumurtaya mümkünse hiç yiyemiyorsanız çok az tuz atmaktır. Fazla tuz susatacağından bu önemlidir.Sebzeler sahur vaktinde de en sağlıklı besinler arasında yer alır. Semizotu, salatalık, roka, havuç, mor lahana, kıvırcık ve tere gibi sebzeler vücuda su veren gıdalardandır.Mantar da bir diğer sahurda tok tutan sebzelerdendir. Az yağda yapacağınız mantarlı bir omlet tok kalmanızı sağlayabilir.Sahurda ekmek de önemlidir. Beyaz ekmek tüketmenize nazaran tükettiğiniz kepek veya çavdarlı gibi tahıllı ekmekler besin değeri yüksek olduğundan uzun süre tok tutabilir.Sahurda bilinenin aksine haddinden fazla su içmek gün boyu susamayacağınız anlamına gelmez. Gün içinde alınmayan su tüketimini iftar ve sahur arasına yayarak en az 2-2.5 litre su içmelisiniz.Sahurda tok tutan gıdaların başında protein değeri yüksek besinler yer alır. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmadan bunlardan da mutlaka tüketilmelidir.Hamurişi börek, poğaça gibi karbonhidrat oranı yüksek besinler tüketerek daha fazla tok kalacağımıza inansak da bu tür besinler çabuk doyurup çabuk acıktıracaktır. Hatta buna ek olarak birde gün içinde susamanıza neden olacaktır.İftar ve sahur arası vakit az olduğundan ve iftarda yenilen yemek sonrası uyumadan önce acıkılmadığından sahura kalkamayanlar gece ne yiyeceğini düşünüyor. Bu noktada gece yatmadan yenilen 2-3 adet hurma, ceviz ve fındık ve bunun yanında içilen 1 bardak su ile de oruç tutabilirsiniz. Aslında önerilen sahura kalkıp hem sağlıklı beslenmektir ancak sahura kalkamayanlar içinde alternatif bir çözüm olabilir.Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.