Sahurda oruça nasıl niyet edilir? Oruç niyetlenme duası (16 Mayıs Cumartesi)

Sahurda oruça nasıl niyet edilir? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. Sahurda hangi dualar okunur? İşte Diyanet'in sahur ve niyet hakkında yaptığı açıklama ve detaylar...

16 Mayıs 2020 05:51
Sahurda oruça nasıl niyet edilir? Oruç niyetlenme duası (16 Mayıs Cumartesi)
Sahurda oruça niyet etme bilgileri burada! 11 ayın sultanı Ramazan'da oruç tutan insanlar sahurda nasıl niyet edeceğini merak ediyor. Diyanet sahur ve niyet etmek için açıklama yaptı? İşte detaylar...

ORUÇA NASIL NİYET EDİLİR?
İbadette en önemli esaslardan biri niyettir. Oruç ibadeti için de niyet şarttır. Eğer Sahura kalkmışsanız İmsak Vaktini haber eden Ezan başlayana kadar en basit olarak;
Niyet ettim Ramazan'ı şerifin bugünkü orucuna veya aynı anlama çıkan kelimeler ile niyet edebilirsiniz.
Eğer geceden Sahur yapıp, İmsak Vakti öncesini uykuda geçirme durumunuz var ise, aynı sahur vaktinde olduğu gibi yemek yiyerek aynı şekilde oruca niyet edebilirsiniz.
Ramazan'da her gün için ayrı niyet etmeniz gereklidir. İlk gün yapılan niyet başka günlerde geçerli değildir.

ORUÇTA NİYETİN ÖNEMİ NEDİR?

İb,det niyet ile olacağı için, oruç ib,detinde de niyet şarttır. Niyet, asıl insanın kalbindedir. Yarın oruç tutacağını bilmek ve içinden geçirmektir. Dil ile söylemek ise, şart olmamakla beraber sünnettir. Gece sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

ORUCA NE ZAMAN NİYET EDİLMELİ?

Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna ve n,file oruçlara; akşamdan itibaren ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Ramazan orucunun kazası ile vakti belirtilmemiş adak orucuna, n,file olarak başlanıp bozulmuş oruçların kaz,sına ve kef,ret oruçlarına niyet ise, akşamdan itibaren ims,k vaktine kadar yapılır. Bu vakitten sonra yapılan niyetle bu oruçlar sahih olmaz. Ş,fiîlere göre, n,file oruç için, güneş batana kadar niyet c,izdir. Yeter ki niyete kadar orucu bozucu bir şey yapılmasın.

* Bir kimse geceleyin herhangi bir oruç için niyet ettiği halde, ims,k vaktinden önce bu niyetinden dönse, bu dönme sahihtir.

* Ramazan-ı şerîfin her günü için ayrı niyet l,zımdır. Çünkü araya geceler girmekte ve her günün orucu, ayrı bir ib,det sayılmaktadır.

* Bir kaz, orucuna güneşin doğuşundan sonra niyet edilse, o oruç kaz, yerine geçmez, n,file oruç tutulmuş olur. Kaz, oruçlarına mutlaka ims,k vaktinden önce niyet edilmesi şarttır.

* Bir kadın, henüz hayız h,linde iken geceden oruca niyet etse, ims,k vaktinden evvel de hayız h,linden çıksa, niyeti sahih olur, oruç tutması gerekir.

Şafii mezhebine göre niyetin vakti oruç farz olursa gecedir; gündüze bırakılmaz. Gece niyet getirilmediği takdirde bayramdan sonra gününe gün kaza etmek lazımdır. Ancak, İbn Hacer diyor ki: "Şafii olan kimse Ramazan'da niyetini unutup gece vaktinde getirmeyen kimse Hanefi mezhebini takliden gündüz öğleden evvel niyet getirsin."

Maliki mezhebine göre Ramazan-ı Şerifin başında bir niyet getirilirse kafidir. Her gece niyet getirmek gerekmez. Bunun için Şafii veya Hanefi olan kimse Ramazan-ı Şerifte "Ben şu Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmağa niyet ettim." dese iyi olur. Çünkü bir günün niyetini unutacak olursa da Maliki mezhebine göre orucu geçerli olur...

 

NİYET EDİLMEZ ORUÇ KABUL OLUR MU?

Hanefi mezhebine göre gece niyet etmeyi unutan kişi öğlene kadar niyet ederse orucu kabul oluyor. Şafii mezhebine göre ise niyetin vakti oruç farz olursa gecedir; gündüze bırakılmaz. Gece niyet getirilmediği takdirde bayramdan sonra gününe gün kaza etmek gerekiyor.

Maliki mezhebine göre Ramazan-ı Şerifin başında bir niyet getirilirse kafidir. Her gece niyet getirmek gerekmez.

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