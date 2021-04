Sahurda oruça nasıl niyet edilir? Oruç niyetlenme duası (12 Nisan 2021)

ORUÇA NASIL NİYET EDİLİR

İbadette en önemli esaslardan biri niyettir. Oruç ibadeti için de niyet şarttır. Eğer Sahura kalkmışsanız İmsak Vaktini haber eden Ezan başlayana kadar en basit olarak;Niyet ettim Ramazan'ı şerifin bugünkü orucuna veya aynı anlama çıkan kelimeler ile niyet edebilirsiniz.Eğer geceden Sahur yapıp, İmsak Vakti öncesini uykuda geçirme durumunuz var ise, aynı sahur vaktinde olduğu gibi yemek yiyerek aynı şekilde oruca niyet edebilirsiniz.Ramazan'da her gün için ayrı niyet etmeniz gereklidir. İlk gün yapılan niyet başka günlerde geçerli değildir.İbadette niyet ile olacağı için, oruç ibadetinde de niyet şarttır. Niyet, asıl insanın kalbindedir. Yarın oruç tutacağını bilmek ve içinden geçirmektir. Dil ile söylemek ise, şart olmamakla beraber sünnettir. Gece sahura kalkmak da niyet yerine geçer.Ramazan orucuna, zamanı belirlenmiş adak orucuna ve nafile oruçlara; akşamdan itibaren ertesi günü kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Ramazan orucunun kazası ile vakti belirtilmemiş adak orucuna, nafile olarak başlanıp bozulmuş oruçların kazasına ve keffaret oruçlarına niyet ise, akşamdan itibaren imsak vaktine kadar yapılır. Bu vakitten sonra yapılan niyetle bu oruçlar sahih olmaz. Şafiîlere göre, nafile oruç için, güneş batana kadar niyet caizdir. Yeter ki niyete kadar orucu bozucu bir şey yapılmasın.* Bir kimse geceleyin herhangi bir oruç için niyet ettiği halde, imsak vaktinden önce bu niyetinden dönse, bu dönme sahihtir.* Ramazan-ı şerîfin her günü için ayrı niyet lazımdır. Çünkü araya geceler girmekte ve her günün orucu, ayrı bir ibadet sayılmaktadır.* Bir kaza orucuna güneşin doğuşundan sonra niyet edilse, o oruç kaza yerine geçmez, nafile oruç tutulmuş olur. Kaza oruçlarına mutlaka imsak vaktinden önce niyet edilmesi şarttır.* Bir kadın, henüz hayız halinde iken geceden oruca niyet etse, imsak vaktinden evvel de hayız halinden çıksa, niyeti sahih olur, oruç tutması gerekir.Şafii mezhebine göre niyetin vakti oruç farz olursa gecedir; gündüze bırakılmaz. Gece niyet getirilmediği takdirde bayramdan sonra gününe gün kaza etmek lazımdır. Ancak, İbn Hacer diyor ki: "Şafii olan kimse Ramazan'da niyetini unutup gece vaktinde getirmeyen kimse Hanefi mezhebini takliden gündüz öğleden evvel niyet getirsin."Maliki mezhebine göre Ramazan-ı Şerifin başında bir niyet getirilirse kafidir. Her gece niyet getirmek gerekmez. Bunun için Şafii veya Hanefi olan kimse Ramazan-ı Şerifte "Ben şu Ramazan-ı Şerif ayında oruç tutmağa niyet ettim." dese iyi olur. Çünkü bir günün niyetini unutacak olursa da Maliki mezhebine göre orucu geçerli olur...