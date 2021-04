Sahurda neler yenilmeli? Sahurda yiyecek tarifleri

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle Amin "

Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan

Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.

Okunuşu: Allahümme inni leke sumtü ve bike amentü ve ala rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

Okunuşu: Bismillahi ve ala bereketillahi

Manası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).

Okunuşu: Elhamdülillahillezi et amenaa ve sekenâa ve cealena minel müslimin

Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Okunuşu: Allahümme barik lehüm fîha ma razaktehüm.

Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.

Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fağfu anni.

Manası: Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni affet.

Ramazanda uzun süre oruç tutarken zorlanmamak için sahurda neler yenilmeli, neler içilmeli sorusunun cevabı çok önemlidir. Sahurda tok tutan ve susatmayan yiyecekler özellikle tüketilmelidir. Bu haberimizde tok tutan yiyecekler üzerine size bir haber hazırladık.Yağlı kızartma yemekleri tercih etmemeniz sizin yararınıza olacaktır. Zira yağlı besinler çabuk acıkmanıza yol açarak susamanıza da neden olabilir.Sahurda genellikle insanlar kahvaltı türü yiyecekler tüketmeyi tercih eder. Bunun sebebi hem hafif hem pratik oluşu ve yüksek besin değerleriyle tok tutmaktır.Sahurda iftardan kalan yemekleri yememeliyiz. Bu yemekler iftar için daha uygundur çünkü yağ ve tuz oranı fazla olduğundan sahurda tüketildiğinde gün içinde hem çabuk acıktırıp hem susatabilir.Sahurda birkaç haşlanmış yumurta, az yağda yumurta veya çılbır yiyebilir, bu sayede uzun saatler tok kalabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken yumurtaya mümkünse hiç yiyemiyorsanız çok az tuz atmaktır. Fazla tuz susatacağından bu önemlidir.Sebzeler sahur vaktinde de en sağlıklı besinler arasında yer alır. Semizotu, salatalık, roka, havuç, mor lahana, kıvırcık ve tere gibi sebzeler vücuda su veren gıdalardandır.Mantar da bir diğer sahurda tok tutan sebzelerdendir. Az yağda yapacağınız mantarlı bir omlet tok kalmanızı sağlayabilir.Sahurda ekmek de önemlidir. Beyaz ekmek tüketmenize nazaran tükettiğiniz kepek veya çavdarlı gibi tahıllı ekmekler besin değeri yüksek olduğundan uzun süre tok tutabilir.Sahurda bilinenin aksine haddinden fazla su içmek gün boyu susamayacağınız anlamına gelmez. Gün içinde alınmayan su tüketimini iftar ve sahur arasına yayarak en az 2-2.5 litre su içmelisiniz.Sahurda tok tutan gıdaların başında protein değeri yüksek besinler yer alır. Her şeyin fazlasının zarar olduğunu unutmadan bunlardan da mutlaka tüketilmelidir.Hamurişi börek, poğaça gibi karbonhidrat oranı yüksek besinler tüketerek daha fazla tok kalacağımıza inansak da bu tür besinler çabuk doyurup çabuk acıktıracaktır. Hatta buna ek olarak birde gün içinde susamanıza neden olacaktırYumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.