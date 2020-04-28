Sahurda ne yenmeli, sahur menüsü (26 Nisan 2020)

Doğru sahurda ne yemeliyiz diyerek arama yapan ev hanımları doğru sayfalara gelmiş durumda. Çünkü yemek tarifleri aracılığıyla yapılan sahurda ne yenmeli diyerek istenen tariflere ulaşmak artık mümkün. Sahur menüsünde neler olması gerekir, sahura kalkıldığında neler yenebilir, gün içinde bağışklığın çok düşmemesi için neler yapılmalıdır gibi soruları sorduğumuz haberimizde sahurda ne yenmeli konusuyla ilgili kafanızda soru işareti kalmayacak. Ramazan döneminde yeterli ve dengeli beslenilmediği takdirde bağışıklık sistemi zayıflamaya başlar. Bu sebeple Kovid-19'dan korunabilmek adına yaşadığımız karantina sürecine denk gelen ramazan ayı daha da bir önem taşımaktadır. Koronavirüs salgını sürecinde bağışıklık sistemindeki güçlülük, oruç tutarken de korunmalıdır. Derlediğimiz sahurda ne yenmeli bilgilerine göz atabilirsiniz...Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, sahurda zeytin ve sucuktan uzak durulmasını önerdi.Uzun oruç saatleri sonucu vücudumuzun ihtiyacı olan suyu yeteri miktarda alamadığımızı söyleyen Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, "Bu durumda fazla miktarda su ihtiyacını ortaya çıkarabilecek besinlerden uzak durulması en doğru seçim olacaktır. Bu nedenle sahurda tüketeceğiniz besinlere ekstra dikkat etmelisiniz. Eğer çok tuzlu içeriği olan besinleri veya baharatlı besinleri tüketmeyi tercih ederseniz gün içerisinde suya olan eğiliminiz artacaktır. Bu durumda ramazanın çok daha zor geçmesine neden olabilir. Sahurda genel olarak pratik olması nedeni ile kahvaltı tercih edilmektedir" dedi.Özellikle protein içeriği yüksek olan yumurta, peynir ve yoğurt gibi besinlerin tercih edilmesi ayrıca domates, salatalık ve yeşillik tüketilmesinin de hem tokluk hem de su ihtiyacını gidererek gününüzün daha rahat geçirmenizi sağlayacağını anlatan Uzman Diyetisyen Serkan Tutar, daha sonra şunları söyledi; "Özellikle içerisinde yoğun miktarda tuz ve baharat bulunan sucuk ile tuz içeriği yüksek olan zeytinin sahurda bulunması su ihtiyacını arttıracağı için sahurda kesinlikle tüketilmemesi gereken besinler olarak düşünülebilir. Zeytini sadece tuzsuz olanlarını dilerseniz tercih edebilirsiniz.Kahvaltı gibi yapacağınız sahur menüsünde sucuk, pastırma, salam ve sosis gibi baharat içeriği yüksek gıdalardan uzak durun. Çay, kahve, bitki çayları ve meşrubat tüketiminde aşırıya kaçmayın. Mümkünse yudum yudum içeceğiniz su, sizi tüm gün susuzluğa karşı koruyacaktır.İftar ile sahur arasında su tüketiminize ek olarak geleneksel Türk mutfağından da yardım alabilirsiniz. Evde hazırlanan hoşaf ya da kompostoları sahurda tüketmek hem gün içinde daha az susamanızı sağlar hem de serinlemenize yardımcı olur. Fakat hoşaf ve kompostoya atılan şeker miktarına dikkat etmek gerekiyor.Özellikle Ramazan aylarında salatalık, marul, kıvırcık, kabak ve karpuz gibi sulu sebze ve meyvelere iftar ve sahur sofralarınızda yer verebilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken başka bir durumsa çay tüketiminiz. İftar ile sahur arasında içeceğiniz 3-4 bardak çay yeterli olacaktır. Fazla çay içmenin vücuttan su atılımına neden olacağını unutmayın.Son olaraksa yoğurt... Sulu yapısı ve yoğun probiyotik içeriği sayesinde sizi hem tok tutacaktır hem de daha az susamanıza yardımcı olacaktır. Ayran olarak da içebileceğiniz yoğurdu özellikle sahurda tüketmeniz daha çabuk uykuya dalmanıza yardımcı olacaktır.Taze meyve kompostosu:Sahurda mevsim meyveleriyle hazırlanmış, meyve kompostosu tüketerek hem mineral almış olursunuz hem de oruçluyken susamanın önüne geçebilirsiniz. Özellikle nektarın ile hazırlanan meyve kompostosu susamanızın büyük ölçüde önüne geçecektir.- 6 Tane Nektarin- 1 Su bardağı Seker- 5 Su bardağı Su- 8-10 Damla Kadar Limon Suyu1- Taze Meyve Kompostosu Tarifi için meyveleri yıkayıp çekirdeklerini çıkarıp küp küp doğruyoruz.2- Üzerine şeker, su ve limon suyunu koyup karıştırıyoruz. Kaynamaya bırakıyoruz.3- Kompostomuz kaynadıktan bir iki dakika sonra altını kapatıyoruz.4- Çok kaynarsa meyveler erir. Kompostomuzu soğumaya bırakıyoruz.5- İsterseniz 1 tane çubuk tarçın veya 3- 4 tane karanfil de koyabilirsiniz.6- Aynı şekilde şeftali, kayısı, çilek ve erikle de yapabilirsiniz.Ana yemek: Yumurta dolmasıSahurda yiyeceğiniz yumurta içerdiği protein miktarı sayesinde, gün içerisinde tok kalmanızı sağlayarak susuz hissetmenize engel olacaktır.- 4 yumurta- 2 yemek kaşığı mayonez- Yarım demet maydanoz- Tuz-karabiber-pul biber1- Yumurtaları haşlayıp boyuna ortadan ikiye kesin. Yumurtaların şekline zarar vermeden, İçinden sarılarını çıkarın.2- Bir k,sede yumurtanın sarılarını ezip içine mayonez, ince kıyılmış maydanoz, tuz ve baharatları katın, karıştırın.3- Tekrar yumurtanın sarısının yerine bu içi doldurun. Maydanozla süsleyerek servis yapın.Afiyet olsun.Peynirli kızarmış ekmek: Sahur için pratik , susatmayacak lezzetli bir tarif arıyorsanız bu tarifimiz tam size göre. İşte oruçluyken tok kalmanızı sağlayacak, enfes lezzette peynirli kızarmış ekmek dilimleri:- 1 tane dilimlenmiş bayat ekmek- Bir k,se ezilmiş beyaz peynir- 1 tane yumurta- 3 yemek kaşığı sıvıyağ (ayçiçekyağı)- İnce kıyılmış maydanoz- Kuru nane-pul biber1- Peyniri yumurta, yağ, maydanoz ve baharatlarla iyice ezerek karıştırın.Dilimlenmiş ekmeklerin üzerine sürün.2- Sıcak fırında ızgara ayarında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.Bu yemeklerin yanında 5 altı adet siyah tuzsuz zeytin. 2 adet domates. 1 demet maydanoz tüketerek susuzluğun1 kase çorba1-2 dilim ekmek4-5 kaşık kıymalı sebze1 kase yoğurt veya ayran1 meyveBol su1 tostdomates-salatalık1 bardak süt1 meyve10 fındık veya bademBol su2 yumurta ile sebzeli omlet veya menemen2 parça pide1 meyve veya meyve kompostosu4-5 zeytin veya 2-3 cevizBol suZeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.