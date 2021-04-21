Sahurda ne kadar su içmeliyiz?

Sahurda ne kadar su içersem susamam? Sahurda kaç litre su içsem olur gibi sorulara cevap arıyorsanız tam size göre bir haber hazırladık. Ramazan ayında özellikle sıvı tüketimine dikkat çeken Diyetisyen Evin Yananer, iftardan sahura kadar 2,5 litre su tüketiminin şart olduğunu söyledi.İnsan vücudu susuzluk sebebiyle hastalık geçirebilir. Yaz sıcakları, terleme gibi etmenler su ihtiyacını arttırır. İnsanlar gün içinde yaklaşık 2 litre su kaybederler. Bu su kaybını önleyecek bir şey olmadığından yapılabilecek tek şey su tüketimini arttırmaktır.İftar ve sahur arasında yeteri kadar sıvı tüketimi olmazsa vücudunuz buna tepki gösterebilir. Baş dönmesi, bayılma hissi, bulantı gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Bunları önlemek için sahura kadar olan sıvı tüketiminde 14-15 bardak sıvı alımı gerçekleştirmelisiniz. Bu, sıvı-elektrolit dengesinin bozulmasını engellemektedir.Özellikle yaşlıların su tüketmesi oldukça önemlidir. Sıvı kaybı neticesinde kanın yoğunluğu artar ve bazı rahatsızlıklar oluşur. İftar ile sahur arasında yeteri kadar su tüketimi olmadığı takdirde hipotansiyon, böbrek fonksiyon bozuklukları, kardiyovasküler bozukluklar ortaya çıkabilir.Ramazan, insan vücudunu zorlayan bir süreçtir. Bu dönemde karbondioksit alımından ziyade protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Bu, gıdaların yanı sıra çeşitli içeceklerle de desteklenmelidir. Gazlı içecekler yerine meyve suyu ve maden suyu tercih edilmelidir.Sahurda ise çay ve kahve yerine süt, yoğurt, çorba, ayran tercih edilmelidir. Kefir, komposto gibi sıvılarla da takviye edebilirsiniz. Özellikle bir bardak içeceğiniz süt, sizi 5 saat tok tutar. İçeriği sayesinde mineral ve vitamin deposudur.Vücudunuzun suyu tutmasını sağlamak bu noktada önemlidir. Tuzlu besinler su tutmanızı engeller ve daha çok susamanıza sebep olur. Sahurda olabildiğince tuzlu besinlerden uzak durun. Aşırı yağlı yiyecekleri de tercih etmemeniz gerekiyor. Ayrıca tatlıları da sahur vaktinde masanızdan uzak tutmalısınız. Beslenmenize önem verdiğiniz sürece ramazanı kolay atlatabilir ve sağlığınızı bozmadan bu ayı geçirebilirsiniz.Bu dönemde aynı zamanda, hafif giysiler tercih edilmeli ve mümkün olduğunca öğlen sıcağında güneş ışığından uzak durulmalıdır. Dikkatli olunduğu sürece ramazanı kolaylıkla atlatabilir ve sağlığınız bozulmadan bu zamanları güzel geçirebilirsiniz.Ramazan ayında özellikle sıvı tüketimine dikkat çeken Diyetisyen Evin Yananer, iftardan sahura kadar 2,5 litre su tüketiminin şart olduğunu söyledi. Yananer, "Tuz yoğunluğu nedeniyle zeytini tercih etmiyoruz. Yaz döneminde olduğumuz için sodyum, magnezyum, fosfor kaybımız çok fazla. Vitamin ve mineral kaybı olduğu için vitamin takviyesi alınmasını öneriyorum" dediPeygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…"Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazanManası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.Okunuşu: Allahümme inni leke sumtü ve bike amentü ve ala rızgıke eftartü.Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.Okunuşu: Bismillahi ve ala bereketillahiManası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).Okunuşu: Elhamdülillahillezi et amenaa ve sekenâa ve cealena minel müsliminManası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.Okunuşu: Allahümme barik lehüm fîha ma razaktehüm.Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.