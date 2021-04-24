Sahurda ne kadar su içilmeli?

Ramazanda insanlar iftara kadar susamamak için sahurda çok fazla su içebiliyor. Peki sahurda arka arkaya çok su içmek doğru mu? Sahurda ne kadar su içmek gerekir sorularına cevap aradık

24 Nisan 2021 18:20
Sahurda ne kadar su içilmeli?
Oruç tutan insanlar için su çok önemlidir. Sahurda ne kadar su içilmesi gerektiği insanlar tarafından merak ediliyor. Ramazan ayında özellikle sıvı tüketimine dikkat çeken Diyetisyen Evin Yananer, iftardan sahura kadar 2,5 litre su tüketiminin şart olduğunu belirtti. 
 SAHURA KADAR SIVI TÜKETİMİ
İftar ve sahur arasında yeteri kadar sıvı tüketimi olmazsa vücudunuz buna tepki gösterebilir. Baş dönmesi, bayılma hissi, bulantı gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Bunları önlemek için sahura kadar olan sıvı tüketiminde 14-15 bardak sıvı alımı gerçekleştirmelisiniz. Bu, sıvı-elektrolit dengesinin bozulmasını engellemektedir.

Özellikle yaşlıların su tüketmesi oldukça önemlidir. Sıvı kaybı neticesinde kanın yoğunluğu artar ve bazı rahatsızlıklar oluşur. İftar ile sahur arasında yeteri kadar su tüketimi olmadığı takdirde hipotansiyon, böbrek fonksiyon bozuklukları, kardiyovasküler bozukluklar ortaya çıkabilir.

Sahurda süt tüketmeye başlayın

Ramazan, insan vücudunu zorlayan bir süreçtir. Bu dönemde karbondioksit alımından ziyade protein ağırlıklı beslenmek gerekiyor. Bu, gıdaların yanı sıra çeşitli içeceklerle de desteklenmelidir. Gazlı içecekler yerine meyve suyu ve maden suyu tercih edilmelidir.

Sahurda ise çay ve kahve yerine süt, yoğurt, çorba, ayran tercih edilmelidir. Kefir, komposto gibi sıvılarla da takviye edebilirsiniz. Özellikle bir bardak içeceğiniz süt, sizi 5 saat tok tutar. İçeriği sayesinde mineral ve vitamin deposudur.

Sahurda tuzlu ve tatlılardan uzak durun

Vücudunuzun suyu tutmasını sağlamak bu noktada önemlidir. Tuzlu besinler su tutmanızı engeller ve daha çok susamanıza sebep olur. Sahurda olabildiğince tuzlu besinlerden uzak durun. Aşırı yağlı yiyecekleri de tercih etmemeniz gerekiyor. Ayrıca tatlıları da sahur vaktinde masanızdan uzak tutmalısınız. Beslenmenize önem verdiğiniz sürece ramazanı kolay atlatabilir ve sağlığınızı bozmadan bu ayı geçirebilirsiniz.

Bu dönemde aynı zamanda, hafif giysiler tercih edilmeli ve mümkün olduğunca öğlen sıcağında güneş ışığından uzak durulmalıdır. Dikkatli olunduğu sürece ramazanı kolaylıkla atlatabilir ve sağlığınız bozulmadan bu zamanları güzel geçirebilirsiniz.

SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

SAHURA KADAR KAÇ LİTRE SU İÇMELİYİZ?
 Ramazan ayında özellikle sıvı tüketimine dikkat çeken Diyetisyen Evin Yananer, iftardan sahura kadar 2,5 litre su tüketiminin şart olduğunu söyledi. Yananer, "Tuz yoğunluğu nedeniyle zeytini tercih etmiyoruz. Yaz döneminde olduğumuz için sodyum, magnezyum, fosfor kaybımız çok fazla. Vitamin ve mineral kaybı olduğu için vitamin takviyesi alınmasını öneriyorum" dedi



 SAHUR DUASI NASIL?

Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…"

Ramazan süresince faydalı olacak dualar aşağıdadır:

Oruca Başlarken

Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazan

Manası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.

Orucu Bozarken (İftar Ederken)

Okunuşu: Allahümme inni leke sumtü ve bike amentü ve ala rızgıke eftartü.

Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.

Yemeğe Başlarken

Okunuşu: Bismillahi ve ala bereketillahi

Manası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).

Yemekten Sonra

Okunuşu: Elhamdülillahillezi et amenaa ve sekenâa ve cealena minel müslimin

Manası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.

Yemek Davetinden Sonra

Okunuşu: Allahümme barik lehüm fîha ma razaktehüm.

Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.

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