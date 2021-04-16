Ramazan ayında insanlar sahurda menemen yenir mi, acaba susatır mı sorularının cevabını arıyor. Menemen ülkemizde en çok tüketilen yemeklerin başında geliyor ancak susatıp susatmaması konusunda ikilemde kalan insanlar bunun yanıtını arıyor.
Sahurda menemen yenir mi? Menemen susatır mı? Sahurda menemen yesem bir sıkıntı olur mu, acılı menemen yiyen insanlar çok susar mı gibi soruların cevapları yanıtını arıyor. Dikkatli bir şekilde sahurda yiyeceğiniz menemen size sıkıntı yaşatmayacaktır. Yumurta vazgeçilmez bir sahur seçeneğidir. Omlet olarak ya da menemen şeklinde de rahatlıkla tüketebilirsiniz.
MENEMEN TARİFİ, SAHURDA YESEM OLUR MU? En zor zamanların kurtarıcısı olan menemen aslında en çok öğrenciler tarafından yapılıyor. Kaşarlı, sucuklu, soğanlı, soğansız dilediğiniz şekilde yapabileceğiniz belli bir kuralı olmayan menemeni herkes rahatlıkla yapabilir. Mevsiminden sonra lezzeti olmayan domateslerle yapmamak için menemenleri konserve haline de getirebilirsiniz.
Malzemeler:
-2 yemek kaşığı sıvı yağ -3 adet yeşil biber (ince doğranmış) -3 orta boy domates -1/2 (yarım) çay kaşığı tuz -3 adet yumurta -İsteğe bağlı kaşar peyniri küçük bir kasenin yarısı kadar yeterli olur.
Nasıl yapılır?
-Sıvı yağı ve biberleri tavaya alarak biberlerin rengi dönünceye kadar kavurun. -Üzerine kabukları soyulup küçük küçük doğranmış domatesleri ilave edin. -Kısık ocakta tavanın kapağını kapatarak domateslerin iyice pişmesini bekleyin. -Domatesler çok suyu değil, tavaya yapışıyorsa birazcık kaynar su ekleyebilirsiniz. -Domatesler piştikten sonra yumurtaları kırabilirsiniz. -Yumurtaları ister ayrı bir kapta çırpıp ekleyin isterseniz de benim gibi tavaya kırıp tavada karıştırabilirsiniz. -Üzerine tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyerek yumurtalar pişene kadar bekleyin. -Kaşar peyniri eklemek istiyorsanız bu aşamada peynirleri de ilave edebilirsiniz. Menemeni sıcak olarak servis yapın.
SAHUR'LA İLGİLİ HADİSLER
Enes'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: