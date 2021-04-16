Nasıl yapılır?

Enes'den (r.a.) rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu:

"Sahur yapınız, zira sahurda bolluk-bereket vardır." (Buhari, Savm 20; Müslim, Sıyam 45)

Zeyd İbni Sabit (r.a.) dedi ki: Biz Resulullah ile birlikte sahur yemeği yedik sonra da sabah namazını kıldık.

Sahur yemeği ile sabah namazı arasında ne kadar zaman geçti? diye soruldu. "Elli ayet okuyacak kadar" cevabını verdi. (Buhari, Savm 19; Müslim, Sıyam 47)

İbni Ömer (r.a.) dedi ki, Resulullah'ın iki müezzini vardı: Bilal ve İbni Ümmü Mektum. Resulullah şöyle buyurdu:

"Bilal geceleyin erkence ezan okur. Siz İbni Ümmü Mektum ezan okuyuncaya kadar yiyip içiniz."

İbni Ömer, "Bu ikisinin arasındaki zaman, biri inip diğeri çıkıncaya kadar geçen vakitten ibaretti" demiştir. (Buhari, Ezan 11, 13, Şehadat 11, Savm 17)

Ebu Said el-Hudri Radiyallahu Anhın rivayetine göre Resul-i Ekrem Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesellem şöyle buyurmuştur:

"Sahur yemeğinde bereket vardır. Bir yudum su bile içecek olsanız sahura kalkmayı ihmal etmeyiniz. Çünkü sahura kalkana Allah rahmet eder, melekler de bağışlanmaları için dua ederler." (Müsned, 3:44)

Amr ibni As Radiyallahu Anhın rivayet ettiği bir hadiste Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem bu farkı şöyle bildirir:

"Bizim orucumuzla Ehl-i Kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir."

(Müslim, Sıyam: 46; Ebu Davud, Savm: 15; Tirmizi, Savm: 17; Nesai, Savm: 27)

Sahurda menemen yenir mi? Menemen susatır mı? Sahurda menemen yesem bir sıkıntı olur mu, acılı menemen yiyen insanlar çok susar mı gibi soruların cevapları yanıtını arıyor. Dikkatli bir şekilde sahurda yiyeceğiniz menemen size sıkıntı yaşatmayacaktır. Yumurta vazgeçilmez bir sahur seçeneğidir. Omlet olarak ya da menemen şeklinde de rahatlıkla tüketebilirsiniz.En zor zamanların kurtarıcısı olan menemen aslında en çok öğrenciler tarafından yapılıyor. Kaşarlı, sucuklu, soğanlı, soğansız dilediğiniz şekilde yapabileceğiniz belli bir kuralı olmayan menemeni herkes rahatlıkla yapabilir. Mevsiminden sonra lezzeti olmayan domateslerle yapmamak için menemenleri konserve haline de getirebilirsiniz.-2 yemek kaşığı sıvı yağ-3 adet yeşil biber (ince doğranmış)-3 orta boy domates-1/2 (yarım) çay kaşığı tuz-3 adet yumurta-İsteğe bağlı kaşar peyniri küçük bir kasenin yarısı kadar yeterli olur.-Sıvı yağı ve biberleri tavaya alarak biberlerin rengi dönünceye kadar kavurun.-Üzerine kabukları soyulup küçük küçük doğranmış domatesleri ilave edin.-Kısık ocakta tavanın kapağını kapatarak domateslerin iyice pişmesini bekleyin.-Domatesler çok suyu değil, tavaya yapışıyorsa birazcık kaynar su ekleyebilirsiniz.-Domatesler piştikten sonra yumurtaları kırabilirsiniz.-Yumurtaları ister ayrı bir kapta çırpıp ekleyin isterseniz de benim gibi tavaya kırıp tavada karıştırabilirsiniz.-Üzerine tuz ve dilediğiniz baharatları ekleyerek yumurtalar pişene kadar bekleyin.-Kaşar peyniri eklemek istiyorsanız bu aşamada peynirleri de ilave edebilirsiniz. Menemeni sıcak olarak servis yapın.