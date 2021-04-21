Sahurda kahve içmek susatır mı?

SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?

Sahurda kahve içmeniz durumunda susayıp susamayacağınızı mı düşünüyorsunuz? Sahurda hakve içerseniz evet ciddi anlamda susuzluk çekebilirsiniz. Sahurda kahve tüketilmesi uzmanlar tarafından da önerilmiyor.Sahur, ramazan öğünlerinin en dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken öğünüdür. Zira bütün gün aç ve susuz kalacak beden için sahur, bu yokluktan önceki son öğündür. Sahur sırasında tüketilen besinlerin ise ağır ve yağlı olmaması gerekmektedir. Besinlerde ki yağ oranının artması ilerleyen saatlerde vücudun suya olan ihtiyacını da arttıracaktır.Vücudun su oranına etki eden bir diğer önemli faktör ise çay ve kahve tüketimidir. Çay ve kahve tüketimi, vücutta bulunan suyu azaltacak ve beslenmenin henüz yasak olduğu zaman dilimindeyken insanın aşırı derecede suya ihtiyaç duymasına neden olacaktır.Özellikle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çay tiryakiliği göz önüne alındığında, çaydan uzak durmak birçoğu için zorlayıcı olacaktır. Ancak çayın hem uzun süre susatması hem de yemekten hemen sonra tüketilmesinin vücuda zarar vermesi dolayısıyla çay sahurda tüketilmemelidir. Çay, kahve ve sahur üçlüsü ateş ve barut gibilerdir.Kahvenin tüketilmemesini gerektiren madde ise kafeindir. Kafein tüketimi vücudun su ihtiyacı arttıracak ve uzun süreli aç kalmalarda insanlara susuzluk çektirecektir.Sahurda yemekler arası geçiş yapılırken belirli bir zaman ayrılmalıdır. İnsanların çok acele ve hızlı yemek yememesi gerekmektedir. Kahve ve çay tüketiminin uzun vadede sorun yaratması gibi çok hızlı bir şekilde, tabiri caizse tıkınmak da problemdir. Çok hızlı yemek yemek, hem vücudun su depolaması için midedeki yeri işgal eder hem de hazımsızlık çekmeye neden olur.Kahve içmek özellikle normal zamanda sağlıklıdır. Kalori yakılmasını sağlamaktadır. Ancak oruç tutulurken bu fazladan kalori yakımı pek fazla istenecek bir şey değildir. Bu sebeple de kahve sahur sırasında tüketilmemelidir.Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…"Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazanManası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.Okunuşu: Allahümme inni leke sumtü ve bike amentü ve ala rızgıke eftartü.Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.Okunuşu: Bismillahi ve ala bereketillahiManası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).Okunuşu: Elhamdülillahillezi et amenaa ve sekenâa ve cealena minel müsliminManası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.Okunuşu: Allahümme barik lehüm fîha ma razaktehüm.Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.