Sahurda hızlı tarifler | Sahur için pratik kolay yemek tarifleri

evlerde geçirilen Ramazan günlerinde sahurda yediklerimiz o kadar önemli ki bizi tüm gün boyunca tok tutmalı ve susatmamalıdır. En kolay şekilde hazırlayabileceğinzi tarifleri haberimizde hazırladık.



Sahur için en pratik, bir o kadar kolay ve hızlı hazırlanabilecek tarifler neler? Özellikle koronavirüs günlerindeYumurtanın doyuruculuğunu garnitürlerle buluşturduk ve ortaya nefis bir tarif çıktı. Hazırlaması 20, pişirmesi ise 10 dakika süren sebzeli krep tarifi ile bütün gün enerjinizi koruyabilirsiniz.Ana malzemeleri poğaça hamuru, maydanoz ve beyaz peynir olan bayatlamayan poğaçayı, erken saatlerde hazırlayarak saklayabilirsiniz. Uzun süre bayatlamadan saklanabildiği için, sahura kalktığınızda bir kez ısıtmanız yeterlidir.Tok tutan besinler içinde tahıllı ekmekler önemli bir yere sahiptir. Sahur saatlerinde sade ekmeğe abanmak yerine, üzerine domates, biber, zeytin, peynir ve yumurta ekleyerek pratik ekmek üstü pizza tarifini hazırlayabilirsiniz.Sahurda ağırlık verilmesi gereken besin grubu sebze, peynir ve yumurtadır. Klasik omletlerden sıkılanlar için; kabak, yumurta ve lor peynirini bir araya getirdik. Hem besleyici, hem de pratik bir tarif ortaya çıktı. Üstelik, hazırlaması yalnızca 20 dakika.Sahurda bazlama yenir mi demeyin? İçeriğindeki mineraller sayesinde vücuda enerji veren bazlama, sahurda tok tutan yiyecekler arasında yerini aldı.İftardan arta kalan ekmekleri değerlendirmenin vakti geldi. Ana malzemeleri peynir, bayat ekmek ve yumurta olan strata, sahur yemekleri arasında sık sık tercih ediliyor.Sahurda yalnızca hamur işine yönelmek olmaz. Kabak sevmeyenleri bile kendine hayran bırakan kabak mücveri; hem lezzetli, hem de besleyici bir tarif. Sahur sofralarının favorisi olacak kabak mücveri, ortalama 30 dakika da hazırlayabilirsiniz.Gece uykudan uyanıp yemek hazırlamanın zorluğunu biliyoruz elbet. Bu yüzden hem iftarda, hem de sahur sofralarında sunabileceğiniz bir tarifimiz var. Soğuk bir şekilde servis edilen ayran aşı çorbasını, sahurda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.Hem pratik, hem de geleneksel lezzetler arasında yer alan pişi, uzun süre tok tutmasıyla da biliniyor. Dolapta un, tuz ve yağ varsa, pişiyi kolayca hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre sade veya reçelle birlikte tüketilebilir.Salatanın sahur yemekleri arasında ne işi var demeyin. Vitamin ve mineral bakımından zengin değerlere sahip olan buğday, uzun süre tokluk hissi verirken yemeklerin sindirilmesini de kolaylaştırır. Kısacası buğday salatası, sahurda hafif besinlere yönelmek isteyenler için ideal bir tarif.Yaz kış demeden sofralardaki yerini koruyan tarhana çorbası da, tok tutan besinler arasına girmeyi başardı. Yalnızca 30 dakika da hazırlanan tarhana çorbasını, notlarınız arasına eklemeyi unutmayın.Gelelim listemizdeki tatlı tariflerine.. Faydaları saymakla bitmeyen sütlü tatlılar, uzun süre tok tutan besinlerin başında geliyor. Ana malzemeleri süt, irmik ve şeker olan sütlü irmik tatlısını, gündüz hazırlayarak sahur için saklayabilirsiniz.Ramazan ayının klasikleri arasında yer alan muhallebi de, hafif tatlılardan biridir. İçerisinde bolca süt kullanılan muhallebi, sadece açlığa değil susuzluğa da iyi gelir.Tok tutan besinlerden biri olan yoğurdu sade bir şekilde tüketmek istemeyenler için nefis bir önerimiz var. Çilek ve muz ile tatlandırılan yoğurt cupcakeleri, önceden hazırlayarak dondurabilirsiniz. Tadına doyamayacağınız dondurulmuş yoğurt cupcakeler, yalnızca 15 dakika da hazırlanır.Zeytin sahurda yenmesi gereken yiyecekler arasında. Sindirim sistemine yardımcı olan zeytin, tok tutması ile de sahur sofralarının en gözde besinleri arasında bulunuyor. Sahurda birkaç tane zeytin tüketmeyi unutmayın.Tokluk hissinizi hemen sağlayacak, yaz sebzeleri ile hazırlanmış mercimek çorbası veya soğuk ayran aşı çorbası tavsiye edilen seçimler.Sahur zamanında vazgeçilmez besinlerden olan yumurta, tok tutan besinlerin başında geliyor. İster rafadan ister sahanda olsun ama sahurda mutlaka yumurta yemeye özen gösterin.Sağlıklı yağlar açısından zengin olan çörekotu, salata veya yoğurtla birlikte tok tutucu özelliğini gösteriyor. Çörekotu ayrıca mide sorunlarına da birebir.Çavdar ekmeği hem bağırsak dostu olması ile hem de tok tutması ile sahurda tüketilmesi gereken besinler arasında yer alıyor.Çay ve kahve yerine sahurda süt içmek hem rahat uyumanızı sağlar hem de size gerekli proteinleri sağlayarak, gün boyu tok hissetmenize de yardımcı olur.En besleyici gıdalardan biri olan yoğurt uyku problemlerine iyi gelir. Yoğurt aynı zamanda sizi tok tutarak acıkmanızı önleyici bir etki gösterir. Yoğurdunuzun içine bir çay kaşığı tarçın ekleyerek kan şekerinizi de dengeleyebilirsiniz.Muz, tok tutan meyveler arasında başı çekiyor. Potasyum kaynağı plan yapısı ile muz, sahurda yemekten sonra bir porsiyon tüketilebilir.Protein yönünden besleyici olan peynir, sahurda tok hissetmenizi sağlar. Sahurda iki dilim peynir yiyerek açlık sorununu ortadan kaldırabilirsiniz.Peygamber Efendimiz mealen buyuruyor ki: "Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız.. Bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle… Amin…"Okunuşu: Ve bisavmi ğadin neveytü min şehri ramazanManası: Ramazan ayının yarınki orucuna niyetlendim.Okunuşu: Allahümme inni leke sumtü ve bike amentü ve ala rızgıke eftartü.Manası: Ey Allah'ım! Senin için oruç tuttum sana iman ettim ve senin rızkınla orucumu açtım.Okunuşu: Bismillahi ve ala bereketillahiManası: Allah'ın adıyla (başlarım) ve üzerine Allah'ın bereketi (olsun).Okunuşu: Elhamdülillahillezi et amenaa ve sekenâa ve cealena minel müsliminManası: Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun.Okunuşu: Allahümme barik lehüm fîha ma razaktehüm.Manası: Ey Allah'ım! Onların rızkını bereketlendir.Okunuşu: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül-afve fağfu anni.Manası: Allah'ım! Sen affedicisin, affetmeyi seversin; beni affet.