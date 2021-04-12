Sahurda ezan okunurken su içersek oruç bozulur mu? Su içilir mi?

Sahurda ezan okunurken su içmek konusu ramazan ayının da gelmesiyle birlikte yeniden tartışma konusu oldu. Bu şekilde yapılan aramalar sahurda ezan okunurken su içersek oruç bozulur mu sorusunu, doğru cevap hatırlanmayı bekliyor. Ezan okunurken su yapılanlar için merak edilen konuların başında geliyor. Yapılırken en çok ezan okunurken su içilir mi? belirten soru cevaplar bulunmaktadır. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının gelmesiyle vatandaşlar bilgilerini tazelemek adına, orucu bozan durumları merak ediyor. Oruçlu kimsenin ezan okunurken su içmesi orucunu zedeler.

12 Nisan 2021 15:40
Sahurda ezan okunurken su içersek oruç bozulur mu? Su içilir mi?
Ezan okununca su içersek orucun bozulup bozulmayacağına dair  bilgiler yer almaktadır. Soru işaretleri yaratan sorulara ezan okununca su içersek bozulur veya bozulaz diyen önemli açıklamalar bulunuyor. Orucun günlük bitme vakti ezan okunurken değişik  durumlar bulunmaktadır. Ezan vakitlerDiyanet İşlerinin bu konuda verdiği cevaba göre; Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.
EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı konuyla ilgili vatandaşların merak ettiği sorunun yanıtını verdi. Buna göre sahurda ezan okunduğu sırada, oruca başlama saati olan imsak vakti girdiği için yenilip içilmemelidir. Bu durumda ezan okunurken su içmek orucu bozar. O gününün orucuna niyetlenmek isteyen kişi, ancak sabah ezanına kadar bir şeyler yiyip içebilir.



UNUTARAK BİR ŞEYLER YİYİP İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Bu arada kişi oruçluyken bu durumu unutup bir şeyler yiyip içerse orucu bozulmaz. Peygamber Efendimiz konuyla alakalı, "Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir" buyurmuştur (Buhari, "Savm", 26)

EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK ORUCU BOZAR MI?

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu bu sorunun yanıtı ile ilgili bir açıklamada bulundu. İşte, Nihat Hatipoğlu'nun yaptığı açıklama:

Ezan okunduktan sonra elinizde su var ise suyunuzu bitirebilirsiniz. Çünkü Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (Sav) zamanında saat yoktu. Ufka bakıyorlardı ve ufka göre hareket ediyorlardı. Onun için çok az, birkaç dakikalık bir şey problem oluşturmaz.

DİYANET İŞLERİ EZAN OKUNURKEN SU İÇMEK İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI

Ramazan ayında en çok cevap aranan sorulardan biri de ezan okunurken "su içme" konusu oldu. Peki, Diyanet ezan okunduğu esnada su içme konusuna ne yanıt veriyor. Ezan okunurken su içilir mi?

''Takvimlerde gösterilen "imsak", oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur''.



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