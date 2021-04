Sahurda çiğ köfte yenir mi? Çiğ köfte susatır mı?

Sahurda yiyecek ve içilecekler büyük önem verilmesi gerekiyor. Sahurda çiğ köfte yemek gün içerisinde sizi büyük sıkıntılara sokabilir. Sahurda çip köfte yenir mi? Çiğ köfte susatır mı? gibi soruların cevabı evet olacaktır. Eğer bünyeniz çok sağlam değilse susuzluktan dolayı ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz.Çiğ köftenin özellikle dışarıdan alınıp sahur vaktinde yenmemesi öneriliyor. Özellikle hazır satılan çiğ köftelerde aşırı derecede baharat ve nar ekşisi kullanılıyor. Bu yüzden bu malzemeler sizi fazlası ile susatacaktır. Eğer imkanınız varsa evde kendiniz yapabilirsiniz. Az nar ekşisi ve baharat kullanarak sahurda dilerseniz çiğ köfte yiyebilirsiniz. Çiğ köfteden başka yiyebileceğiniz çok daha faydalı ve insanı tok tutan besinler vardır. Dilerseniz bu besinleri tüketebilirsiniz1 – Yumurta: Sahurda en çok tercih edilen ve insanı tok tutan besinlerin başında gelmektedir.2 – Patates: Patates haşlaması yada kızartması yapabilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta tuzun az kullanılmasıdır. Çok fazla tuz kullanırsanız sizi susatır3 – Yoğurt: Metabolizmayı hızlandıran, mideyi rahatlatan yoğurt, aynı zamanda insanı tok tutar.4 – Muz: Meyve olarak muz tüketebilirsiniz. Şekerli olmasından sakın korkmayın. Muzun içinde bulunan doğal şeker sizi tok tutar.5 – Süt: Tıpkı yoğurt gibi bir başka kalsiyum kaynağı olan süt, kemik sağlığına katkı sağlar. Sütün bir başka özelliği ise, susamayı önlemesidir.Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.* Oruç tutmak* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak* Kur'an okumak* Namazları cemaatle kılmak* Sahur yapmak* İftar ettirmek* Kadir Gecesini aramak* Sabretmek* İhsan ve ikramda bulunmak* Tövbe etmek* Cenneti istemek* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek* Ramazan umresi yapmak* Açları doyurmakAllah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabb'im, beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.Bismillahi vel hamdü lillahi, Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ni hamdike tekabbel mini, inneke entes semiul alim.Allahım! Senin senin için oruç tuttum, Senin için rızkınla oruçumu açtım. Ancak sana tevekkül ettim. Seni hamdinle tespih ederim. Allahım benden kabul buyur. Çünkü sen işiten ve bilensin.'Sizden biriniz orucunu açacağı zaman hurma ile açsın. Çünkü hurmada bereket vardır. Eğer hurma bulamazsa, su ile açsın. Zira su temizleyicidir.'Ebu Davud ise Peygamberimizin oruç açmasıyla ilgili şunları aktarıyor;-'Resulullah(s.a.v.) akşam namazını kılmadan önce birkaç tane taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Kuru hurma bulamazsa da bir kaç yudum su yudumlardı.'Allahümme leke sumtü ve bike amentü ve aleyke tevekkeltü, sübhaneke ve ala rızkıke eftartü veli savmel' ğadin min şehri ramazane nev eytü fağfir li ma kaddemtü vema" ahhertü. "Manası: "Allah'ım! Senin için oruç tuttum, sana inandım, sana dayandım, senin verdiğin rızıkla orucumu açtım. Yarının orucuna da niyet ettim, benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla.''