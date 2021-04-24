Sahurda çay içilir mi, susatır mı?





SAHURA NE KADAR KALDI?



İFTARA NE KADAR KALDI?

Sahurda çok çay içilmesinin kesinlikle yanlış olduğunu dile getiren Gökçe, "Çay vücuttaki sıvı kaybını artırıyor. Özellikle demli çay, vücuttaki sıvıyı boşaltıyor ve akşama kadar susuz kalınmasına neden oluyor. İftardan sonra çay içilebilir ama sahurda içilmemesini tavsiye ediyoruz. Helal olan hiçbir şey aslında zararlı değildir. Çok güzel bir ölçü var burada. Bunları zararlı hale getiren biziz. Yanlış zamanda, yanlış yerde, yanlış şekilde ve yanlış miktarda tüketiyoruz. Ondan sonra gıdalar zararlı hale geliyor. Bu nedenle özellikle sahurda çay, kahve ve kakaolu ürünlerden kaçınılmalı" ifadesini kullandı.

Ramazanda sahurda çay içmek susatır mı? Çay içmekten vazgeçemeyen bir insan sahurda çay içtiğinde gün içerisinde sıkıntı yaşar mı gibi sorular yanıt bekliyor. Oruç tutacak olan insanlar için ramazanda sahurda çay içmesi önerilmiyor.Doç. Dr. Ahmet Gökçe, "Çay tüketiminin vücuttaki sıvı kaybını artırdığını belirterek, "Özellikle demli çay, vücuttaki sıvıyı boşaltıyor ve akşama kadar susuz kalınmasına neden oluyor" dediSakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi Üroloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Gökçe, çay tüketiminin vücuttaki sıvı kaybını artırdığını belirterek, "Özellikle demli çay, vücuttaki sıvıyı boşaltıyor ve akşama kadar susuz kalınmasına neden oluyor. Vücuttaki sıvı miktarı düştüğü için de taş hastalığı belirtilerinde artış oluyor. İftardan sonra çay içilebilir ama sahurda içilmemesini tavsiye ediyoruz" dedi.Gökçe, yaptığı açıklamada, ramazanda günlerin sıcak ve uzun olması nedeniyle sıvı alımının düştüğü için taş hastalıklarının belirtilerinin çoğaldığını söyledi.Yoğun sıvı kaybı nedeniyle hastalığın belirtilerinin artış gösterdiğini belirten Gökçe, "Oruç çok önemli 11 ayın detoksu gibi bir şey. Ancak taş hastaları dikkatli olmalı. Gerekli önlemleri alırsanız, yaşam tarzınızı ona göre ayarlarsanız ramazanda herhangi bir sorun yaşamazsınız. Özellikle iftar sahur arasında ne yapmamız gerektiğini bilmediğimiz için mevcut taşlar belirti vermeye başlıyor" diye konuştu.Taş oluşumunun 20-50 yaş arası en sık görülen yaş gurubu olduğunu, 50 yaşından sonra yeni taş oluşumunun çok fazla görülmediğine dikkati çeken Gökçe, taş oluşmadan önceki sürecin çok daha önemli olduğunu vurguladı.Beslenme, sıvı alımı ve ilaç kullanımı gibi taş oluşumunu azaltıcı etmenlere dikkati çeken Gökçe,"Günlük hayatta taşın oluşmaması için basit ama önemli yapabileceğimiz şeyler var. Özellikle günlük sıvı alımımız 2,5 - 3 litre olmalı. Bu sıvı alımı su olmalı. Sudan daha iyi, onun yerini alabilecek başka bir sıvı yok. Çay tüketimi toplumumuzda fazla ama demli çay, taş hastaları için olumlu bir içecek değil. Çünkü demli çay sıvı kaybını artırıyor ve vücut hızlı sıvı kaybediyor. Kahve, kakaolu içecekler, hayvansal proteinden zengin, karbonhidrattan zengin yiyeceklerin çok tüketilmemesi gerekiyor. Bunlar taş oluşumunu artıran maddelerin idrardan atılım miktarını artırıyor. Esas beslenmemiz Akdeniz diyeti dediğimiz bitkisel proteinden zengin, lifli gıdalardan oluşmalı. Diyete dikkat etmezseniz taş oluşturacak maddeler artıyor, sıvı alımı azalırsa devir daim düşüyor idrar koyu hale geliyor, böylece vücutta taş oluşuyor. Bu nedenle beslenmeye ve sıvı alımına dikkat edilmeli"şeklinde konuştu.SAHURDA SUSAMAMANIN PÜF NOKTALARISahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.ÖRNEK SAHUR MENÜSÜRamazanın ilk sahurunda hem pratik hem hafif hem de damak tadınıza uygun olması için örnek sahur menüsü tavsiyesi;1 adet haşlanmış yumurta1 kase lor peyniri1 avuç ceviz1 bardak kefir1-2 salatalık1 dilim kepek ekmeği