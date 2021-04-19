Sahura yapılacak pratik tarifler

* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

Sahurda yapabileceğiniz pratik tarifler üzerine bir haber hazırladık. Sahura kalkmaya geciktiğiniz anlarda ya da yemek hazırlamak istemediğinizde bu pratik tarifler sizin için kurtarıcı olacaktyır. Bu içeriğimizde sahurda yapabileceğiniz pratik tariflere bakacağız.Tok tutan besinler içinde tahıllı ekmekler önemli bir yere sahiptir. Sahur saatlerinde sade ekmeğe abanmak yerine, üzerine domates, biber, zeytin, peynir ve yumurta ekleyerek pratik ekmek üstü pizza tarifini hazırlayabilirsiniz.Sahurda ağırlık verilmesi gereken besin grubu sebze, peynir ve yumurtadır. Klasik omletlerden sıkılanlar için; kabak, yumurta ve lor peynirini bir araya getirdik. Hem besleyici, hem de pratik bir tarif ortaya çıktı. Üstelik, hazırlaması yalnızca 20 dakika.Sahurda bazlama yenir mi demeyin? İçeriğindeki mineraller sayesinde vücuda enerji veren bazlama, sahurda tok tutan yiyecekler arasında yerini aldı.İftardan arta kalan ekmekleri değerlendirmenin vakti geldi. Ana malzemeleri peynir, bayat ekmek ve yumurta olan strata, sahur yemekleri arasında sık sık tercih ediliyor.Hem pratik, hem de geleneksel lezzetler arasında yer alan pişi, uzun süre tok tutmasıyla da biliniyor. Dolapta un, tuz ve yağ varsa, pişiyi kolayca hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre sade veya reçelle birlikte tüketilebilir.Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.