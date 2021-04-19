Sahura yapılacak pratik tarifler

Ramazanda sahura yapılacak pratik tarifler şeklinde googleda yapılan aramalar sonucunda çoğu zaman hızlıca yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri bulunuyor. Biz de sahurda yapabileceğiniz pratik tarifler için bir içerik hazırladık

19 Nisan 2021 17:21
Sahura yapılacak pratik tarifler
Sahurda yapabileceğiniz pratik tarifler üzerine bir haber hazırladık. Sahura kalkmaya geciktiğiniz anlarda ya da yemek hazırlamak istemediğinizde bu pratik tarifler sizin için kurtarıcı olacaktyır. Bu içeriğimizde sahurda yapabileceğiniz pratik tariflere bakacağız.
SAHURA HIZLI YEMEKLER
Ekmek Üstü Pizza

Tok tutan besinler içinde tahıllı ekmekler önemli bir yere sahiptir. Sahur saatlerinde sade ekmeğe abanmak yerine, üzerine domates, biber, zeytin, peynir ve yumurta ekleyerek pratik ekmek üstü pizza tarifini hazırlayabilirsiniz.

Kabaklı ve Lor Peynirli Omlet

Sahurda ağırlık verilmesi gereken besin grubu sebze, peynir ve yumurtadır. Klasik omletlerden sıkılanlar için; kabak, yumurta ve lor peynirini bir araya getirdik. Hem besleyici, hem de pratik bir tarif ortaya çıktı. Üstelik, hazırlaması yalnızca 20 dakika.

Bazlama

Sahurda bazlama yenir mi demeyin? İçeriğindeki mineraller sayesinde vücuda enerji veren bazlama, sahurda tok tutan yiyecekler arasında yerini aldı.

Peynirli Strata

İftardan arta kalan ekmekleri değerlendirmenin vakti geldi. Ana malzemeleri peynir, bayat ekmek ve yumurta olan strata, sahur yemekleri arasında sık sık tercih ediliyor.

Pişi

Hem pratik, hem de geleneksel lezzetler arasında yer alan pişi, uzun süre tok tutmasıyla da biliniyor. Dolapta un, tuz ve yağ varsa, pişiyi kolayca hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre sade veya reçelle birlikte tüketilebilir.

SAHURA NE KADAR KALDI?

İFTARA NE KADAR KALDI?


SAHURDA TOK TUTAN YİYECEKLER

Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.

Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.

Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.

Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.

Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.

Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.

Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...

Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.



RAMAZAN'DA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?


* Oruç tutmak

* Geceleri Peygamber Efendimiz'in sav sünneti olan teravih namazını kılmak

* Kur'an okumak

* Namazları cemaatle kılmak

* Sahur yapmak

* İftar ettirmek

* Kadir Gecesini aramak

* Sabretmek

* İhsan ve ikramda bulunmak

* Tövbe etmek

* Cenneti istemek

* Çokça Kelime-i Tevhid söylemek

* Ramazan umresi yapmak

* Açları doyurmak

Diğer Haberler

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra ateş basması nedir? Ateş basması neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra şişkinlik, ne iyi gelir? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra kalp çarpıntısı neden olur? (20 Nisan Salı)
İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftardan sonra tansiyon yükselmesi! İftardan sonra tansiyon düşmesi (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken su içilir mi? Oruç nasıl açılır? (20 Nisan Salı)
İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda oruç açarken ne denir? Oruç açma duası (20 Nisan Salı)
İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

İftarda ezan okunurken oruç açılır mı? Ezanın bitmesini beklemek gerekir mi? (20 Nisan Salı)
Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahura kalkamayan biri oruç tutabilir mi? Sahuru kaçırınca oruca niyet edilir mi? (20 Nisan Salı)
Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı) Genel Haber

Sahuru kaçırınca oruç tutulur mu? Oruca nasıl niyet edilir? (20 Nisan Salı)
Daha fazla göster

İFTAR SAATLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri

NAMAZ VAKİTLERİ

saat İstanbulsaat Ankarasaat İzmirsaat Bursasaat Trabzonsaat Konyasaat Kayserisaat Samsunsaat Giresunsaat Adanasaat Diyarbakır Tüm şehirler için tıklayın ileri
yukarı ok