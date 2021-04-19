Ramazanda sahura yapılacak pratik tarifler şeklinde googleda yapılan aramalar sonucunda çoğu zaman hızlıca yapabileceğiniz nefis yemek tarifleri bulunuyor. Biz de sahurda yapabileceğiniz pratik tarifler için bir içerik hazırladık
Sahurda yapabileceğiniz pratik tarifler üzerine bir haber hazırladık. Sahura kalkmaya geciktiğiniz anlarda ya da yemek hazırlamak istemediğinizde bu pratik tarifler sizin için kurtarıcı olacaktyır. Bu içeriğimizde sahurda yapabileceğiniz pratik tariflere bakacağız. SAHURA HIZLI YEMEKLER
Ekmek Üstü Pizza
Tok tutan besinler içinde tahıllı ekmekler önemli bir yere sahiptir. Sahur saatlerinde sade ekmeğe abanmak yerine, üzerine domates, biber, zeytin, peynir ve yumurta ekleyerek pratik ekmek üstü pizza tarifini hazırlayabilirsiniz.
Kabaklı ve Lor Peynirli Omlet
Sahurda ağırlık verilmesi gereken besin grubu sebze, peynir ve yumurtadır. Klasik omletlerden sıkılanlar için; kabak, yumurta ve lor peynirini bir araya getirdik. Hem besleyici, hem de pratik bir tarif ortaya çıktı. Üstelik, hazırlaması yalnızca 20 dakika.
Bazlama
Sahurda bazlama yenir mi demeyin? İçeriğindeki mineraller sayesinde vücuda enerji veren bazlama, sahurda tok tutan yiyecekler arasında yerini aldı.
Peynirli Strata
İftardan arta kalan ekmekleri değerlendirmenin vakti geldi. Ana malzemeleri peynir, bayat ekmek ve yumurta olan strata, sahur yemekleri arasında sık sık tercih ediliyor.
Pişi
Hem pratik, hem de geleneksel lezzetler arasında yer alan pişi, uzun süre tok tutmasıyla da biliniyor. Dolapta un, tuz ve yağ varsa, pişiyi kolayca hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre sade veya reçelle birlikte tüketilebilir.