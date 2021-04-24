Sahura sucuk yenir mi, susatır mı?

İFTARA NE KADAR KALDI?



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Ramazanda sahurda sucuk yemek susatır mı? Susatan yiyecekler nelerdir, sucuk ne kadar susatır gibi sorular yanıt bekliyor. Oruç tutacak olan insanlar için ramazanda sahurda sucuk yenilmesi önerilmiyor."İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayça Kaya'dan oruç tutarken daha az susamak ve daha tok kalmak için sahurda alınacak önlemleri sıraladı…"Sahurda çay içmekten vazgeçin. Çünkü çay diüretiktir yani idrara çıkmayı arttırır, vücuttan su atar.Tuz oranı yüksek yiyeceklere dikkat edin. Salam, sosis, sucuk, tuzlu peynirler, pastırma ve zeytinden uzak durun.Kızartmalar ve yağ oranı yüksek yiyecekler, patates kızartması, börekler, açmalar, köfteler, pilavlar, pizzalar gün içinde susuzluğunuzu çok arttırır.Şekeri yüksek yiyecekler kan şekerinizi hızlı düşüreceği için daha çabuk acıkmanıza neden olur. O nedenle özellikle sahurda kek, kurabiye, tatlı, çikolata, bal, reçel türü yiyecekler yemeyin.Gün içinde susamak istemiyorsanız en iyi sahur, çay içmemek koşuluyla kahvaltıdır. Sahurda domates, salatalık, tuzsuz dil peyniri veya çökelek, haşlanmış yumurta ve bir kâse yoğurt mutlaka olsun.Sahurun yıldızı salatalık, yoğurt ve yumurta olsun. Salatalık hem su oranı çok yüksek bir besindir hem de şekeri çok düşüktür. Su ihtiyacına karşı bire birdir. Yoğurt protein, karbonhidrat ve yağ açısından çok dengeli bir yiyecektir. Sahurda 1 kâse yoğurt yediğinizde o gün orucu daha rahat tuttuğunuzu fark edeceksiniz. Haşlanmış yumurta çok kaliteli bir protein deposudur, mideyi geç terk eder ve tok tutar.Yağın mide boşaltım zamanını uzattığını biliyoruz. O nedenle sahurda yiyeceğiniz çok küçük miktar mesela 1 tatlı kaşığı taze süt kaymağı veya 3 tane ceviz veya 10 tane çiğ badem gün içinde daha uzun süre tok kalmanızı sağlar.Ekmekten vazgeçmeyin. Sahurda yiyeceğiniz iki dilim tahıllı veya çavdar ekmeği ihtiyacınız olan karbonhidrata bire-bir çözümdür.Eğer tansiyon probleminiz yoksa terleme ile vücuttan kaybedilen elektrolitleri yerine koymak için 1 şişe doğal maden suyu için.Her sahurda en az 3 bardak su içmeyi ihmal etmeyin.Oruç tutulurken yapılan sık hatalardan biri de sahuru atlamak, sadece iftar ve sonrasında yenilenlerle oruç tutmaya kalkmaktır. Uzmanlar, sahursuz orucun sağlıksızlığına dikkat çekiyor.Normalde günde üç öğün beslenip öğle-akşam aralığında bir şeyler atıştırarak günü ancak tamamlayabilen birinin öğün sayısı ve yiyecek içecek miktarını aniden ve ciddi miktarlarda azaltmasıyla oluşabilecek bazı problemleri -örneğin hipoglisemi- yaşamaması için ramazan menüleri hazırlanırken sahura da iftar kadar önem vermek gerekiyor.Sahura hiç kalkmadan sadece akşamdan yedikleriyle bütün bir günü oruçlu olarak tamamlamaya çalışmak metabolizma için ciddi bir tehdit haline gelebiliyor.Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı internet sayfasında "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" sorusunun cevabı şu şekilde yer aldı:Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kasani, Bedai', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 397, 400).Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.Şafii mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirazi, el-Mühezzeb, I, 331-332).