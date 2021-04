Sahura özel tarifler, sahura özel patatesli tarifler

Ramazanda sahur için en özel tarifler ve patatesli tarifleri merak ediyorsunuz. Sahurda yediklerimiz o kadar önemli ki bizi tüm gün boyunca tok tutmalı ve susatmamalıdır. En kolay şekilde hazırlayabileceğiniz patateski tarifleri haberimizde hazırladık.Malzemeler: 3-4 adet orta boy patates, 1 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağ, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 çay kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı karabiber(isteğe göre), 7-8 dal maydanozHazırlanışı:Öncelikle patatesleri haşlayıp püre haline getiriyoruz. İçerisine maydanoz, sıvı yağ, tuz ve karabiberi ekliyoruz. Küçük toplar haline getiriyoruz.Sosu için:Tereyağı eritip salçayı, naneyi, pul biberi ilave ediyoruz ve hafif kızdırıyoruz. Patates toplarının üzerine gezdiriyoruz.(İsteğe göre üzerine sarımsaklı yoğurt da ilave edilebilir). Afiyet olsun.Malzemeler: 500 gr. Sarı patates, 60 gr. (3 yemek kaşığı) tereyağı, 2 çay kaşığı (Silme) tuz, 1/2 demet maydanozSote Tarifi:1- Patatesleri kabuklu olarak haşlayın, soyduktan sonra dilim ya da kuşbaşı doğrayın.2- Bir tavada yağı eritin, içine atıp arasıra silkeleyerek 10 dakika sote edin.3- Servisten önce üzerine tuz, kıyılmış maydanoz serpin.NOT: Küçük boy patatesler sote yapılışına daha elverişlidir. Haşlandıktan sonra kabukları soyulup bütün olarak sote edilirler. Patates sote, balık yemekleri veya kızarmış etlerle servis yapılan güzel bir garnitürdür.Malzemeler: 4 büyük boy patates, 3 soğan, Yarım çay bardağı zeytinyağı, 200 gr kıyma, 4 sivri biber, 2 kırmızı salçalık biber, 3 diş sarımsak, 4 domates, Yarım demet maydanoz, 1 su bardağı su,Tuz, karabiber, Kızartma yağıPatates Oturtma tarifi Patatesleri soyun, yıkayın. 1-1,5 parmak kalınlığında halka halka doğrayın. Kızartma yağında her iki yüzü hafif pembeleşene kadar kızartın. Yağdan çıkarıp geniş bir tepsiye tek sıra halinde dizin. Fırını 200 (turbo 180) derecede ısıtın. Soğanları incecik kıyın, biraz tuzla birlikte zeytinyağında saranncaya kadar ağır ateşte kavurun. Soğanın üzerine kıymayı koyun. Topak kalmaması için tahta kaşığın tersiyle bastırarak orta ısılı ateşte hafif renk alana kadar kavurmayı sürdürün.Biberlerin sap ve çekirdek kısımlarını ayıklayın. İncecik doğrayıp kıymaya ilave edin. Soyulup incecik kıyılmış sarımsağı katın. Tuzunu biberini atın. Bir iki çevirin. Onun da üzerine domatesleri küp küp doğrayıp koyun. Domates hafif suyunu çekene kadar arada bir karıştırarak pişirin. En üstüne kıyılmış maydanozları koyun. Hazırladığınız kıymalı harcı patateslerin üzerine yerleştirin. Tepsiye 1 su bardağı su koyun. Sıcak fırının orta rafında yaklaşık yarım saat pişirip sıcak servis yapın.Malzemeler: 6 tane patates, 3 çay fincanı, süt, 2 tane havuç, 1 kase mantar, 2 diş sarımsak, 4 dal yeşil soğanmuskat, toz kırmzı biber, tuz,karabiber, sıvıyağÜzeri için: Kaşar peyniriFırında Mantarlı Patates TarifiBir orta boy tencereye su alalım kaynamaya bırakalım. Patatesleri, yıkayalım kaynayan suya yıkadığımız patatesleri ilave edelim, hafif haşlayalım. Haşladığımız patatesleri, halka halka doğrayıp tepsiye dizelim. Bir tavaya, sıvıyağı alalım ince doğradığımız mantar ve havuçları ilave edelim, sote edelim. İnce kıydığımız, yeşil soğanıda ilave edelim kavurmaya devam edelim. Tuz ve karabiberini ayarlayalım karıştırıp ocaktan alalım, harcı tepsideki patateslerin üzerine yayalım. Sütü ve rende kaşar peynirini ilave edelim 170 derecelik ısıda üzeri, kızarana kadar pişirelim. Afiyet olsun.İftar ve sahur arası vakit az olduğundan ve iftarda yenilen yemek sonrası uyumadan önce acıkılmadığından sahura kalkamayanlar gece ne yiyeceğine karar veremiyor. Bu noktada gece yatmadan yenilen 2-3 adet hurma, ceviz ve fındık ve bunun yanında içilen 1 bardak su ile de oruç tutabilirsiniz. Aslında önerilen sahura kalkıp hem sağlıklı beslenmektir ancak sahura kalkamayanlar içinde alternatif bir çözüm olabilir.Susamamak için sahurda ne içilmeli?Sahurda yoğurt ve ayran tüketmek vücudun su ihtiyacının bir bölümünü karşılayacağından gün içinde susatmayacaktır.Sahurda meyve tüketirseniz günlük alınması gereken su miktarının bir kısmını karşılamış olursunuz. Bu meyveler mevsimine göre değişebilir.Sahurda kahvaltılık peynir, yumurta gibi besinler tüketiyorsanız yanına 1 bardak süt içebilirsiniz.Sahurda su tüketimini abartmanın gün içindeki susuzluğa etkisi yoktur. Yani gereken su miktarını iftar ve sahur arasına bölerek tüketmeniz önerilir.Günlük mineral kaybını önlemek için iftar sonrası veya sahurda 1 şişe maden suyu içmek de faydalı olacaktır.Sahurda zeytin tüketimi tok tutması açısından sıkça önerilse de fazla tüketmemeye dikkat edin. Fazla zeytin tüketildiğinde tuzlu olduğu için gün içinde susamanıza sebep olabilir.Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.