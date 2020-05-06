Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Oruç kabul olur mu?

Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? sorusunun cevabı çeşitli sorular sorulmakta. Bir müslüman için sahura kalkmadan oruç tutulur mu? sorusu öncelikle niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir.

06 Mayıs 2020 09:31
Sahura kalkmadan oruç tutulur mu? Oruç kabul olur mu?
Bilindiği gibi sahura kalkmadan oruç tutulur mu? şeklinde bir çok farklı sorular soruluyor. Niyet etmeden tutulacak oruçun kabul olabileceğine dair rivayetler de dolaşmakta. Sahura kalkamamak oruç tutmamak için mazeret değildir. Sahura kalkamayan sabahleyin oruca niyetlenip oruca devam etmelidir. Ancak sahur yapmadan oruç tutmaya takat getiremeyeceği için oruç tutmayanlar ramazandan sonra bir gün olarak kaza eder.keffaret (61 gün oruç)gerekmez. Bir çok farklı yönüyle konuyu ele aldığımız niyet etmeden sahura kalkmadan oruç tutulur mu haberimize göz atabiliriz.
SAHURSUZ ORUÇ SAĞLIKSIZ

Oruç tutulurken yapılan sık hatalardan biri de sahuru atlamak, sadece iftar ve sonrasında yenilenlerle oruç tutmaya kalkmaktır.
Uzmanlar, sahursuz orucun sağlıksızlığına dikkat çekiyor.

DİYANET İŞLERİ'NİN AÇIKLADIĞI NAMAZ VE İFTAR SAHUR SAATLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

Normalde günde üç öğün beslenip öğle-akşam aralığında bir şeyler atıştırarak günü ancak tamamlayabilen birinin öğün sayısı ve yiyecek içecek miktarını aniden ve ciddi miktarlarda azaltmasıyla oluşabilecek bazı problemleri -örneğin hipoglisemi- yaşamaması için ramazan menüleri hazırlanırken sahura da iftar kadar önem vermek gerekiyor.



Sahura hiç kalkmadan sadece akşamdan yedikleriyle bütün bir günü oruçlu olarak tamamlamaya çalışmak metabolizma için ciddi bir tehdit haline gelebiliyor.

SAHURA KALKMADAN ORUÇ TUTULUR MU?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı internet sayfasında "Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?" sorusunun cevabı şu şekilde yer aldı:

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.



DİYANET İŞLERİ'NDEN SAHUR VE NİYET AÇIKLAMASI

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kasani, Bedai', II, 85). Bu oruçlar için, "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsıli, el-İhtiyar, I, 397, 400).

Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, "falanca kaza, keffaret veya adak orucuna" şeklinde belirtilmesi gerekir.
Şafii mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirazi, el-Mühezzeb, I, 331-332).




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