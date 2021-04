Ramazan ayında insanlar gün içerisinde acıkmamak için sahur yemeklerini önemsiyor, ki bunda da çok haklılar... Sahura değişik tarifler, sahurda ne yapabilirim? şeklinde googleda yapılan aramalar sonucunda çok değişik tarifler bulunuyor. Biz de sahurda yapabileceğiniz yemek tarifleri için bir içerik hazırladık



Yaz kış demeden sofralardaki yerini koruyan tarhana çorbası da, tok tutan besinler arasına girmeyi başardı. Yalnızca 30 dakika da hazırlanan tarhana çorbasını, notlarınız arasına eklemeyi unutmayın.Yumurtanın doyuruculuğunu garnitürlerle buluşturduk ve ortaya nefis bir tarif çıktı. Hazırlaması 20, pişirmesi ise 10 dakika süren sebzeli krep tarifi ile bütün gün enerjinizi koruyabilirsiniz.Ana malzemeleri poğaça hamuru, maydanoz ve beyaz peynir olan bayatlamayan poğaçayı, erken saatlerde hazırlayarak saklayabilirsiniz. Uzun süre bayatlamadan saklanabildiği için, sahura kalktığınızda bir kez ısıtmanız yeterlidir.Tok tutan besinler içinde tahıllı ekmekler önemli bir yere sahiptir. Sahur saatlerinde sade ekmeğe abanmak yerine, üzerine domates, biber, zeytin, peynir ve yumurta ekleyerek pratik ekmek üstü pizza tarifini hazırlayabilirsiniz.Sahurda ağırlık verilmesi gereken besin grubu sebze, peynir ve yumurtadır. Klasik omletlerden sıkılanlar için; kabak, yumurta ve lor peynirini bir araya getirdik. Hem besleyici, hem de pratik bir tarif ortaya çıktı. Üstelik, hazırlaması yalnızca 20 dakika.Sahurda bazlama yenir mi demeyin? İçeriğindeki mineraller sayesinde vücuda enerji veren bazlama, sahurda tok tutan yiyecekler arasında yerini aldı.İftardan arta kalan ekmekleri değerlendirmenin vakti geldi. Ana malzemeleri peynir, bayat ekmek ve yumurta olan strata, sahur yemekleri arasında sık sık tercih ediliyor.Sahurda yalnızca hamur işine yönelmek olmaz. Kabak sevmeyenleri bile kendine hayran bırakan kabak mücveri; hem lezzetli, hem de besleyici bir tarif. Sahur sofralarının favorisi olacak kabak mücveri, ortalama 30 dakika da hazırlayabilirsiniz.Gece uykudan uyanıp yemek hazırlamanın zorluğunu biliyoruz elbet. Bu yüzden hem iftarda, hem de sahur sofralarında sunabileceğiniz bir tarifimiz var. Soğuk bir şekilde servis edilen ayran aşı çorbasını, sahurda gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz.Hem pratik, hem de geleneksel lezzetler arasında yer alan pişi, uzun süre tok tutmasıyla da biliniyor. Dolapta un, tuz ve yağ varsa, pişiyi kolayca hazırlayabilirsiniz. İsteğe göre sade veya reçelle birlikte tüketilebilir.Salatanın sahur yemekleri arasında ne işi var demeyin. Vitamin ve mineral bakımından zengin değerlere sahip olan buğday, uzun süre tokluk hissi verirken yemeklerin sindirilmesini de kolaylaştırır. Kısacası buğday salatası, sahurda hafif besinlere yönelmek isteyenler için ideal bir tarif.Gelelim listemizdeki tatlı tariflerine.. Faydaları saymakla bitmeyen sütlü tatlılar, uzun süre tok tutan besinlerin başında geliyor. Ana malzemeleri süt, irmik ve şeker olan sütlü irmik tatlısını, gündüz hazırlayarak sahur için saklayabilirsiniz.Yumurta: Vazgeçilmez bir sahur seçeneği. Onu omlet olarak ya da menemen gibi sebzelerle zenginleştirerek tüketmek en doğrusu.Peynir: Başlı başına bir sahur seçeneği olabilir. Onun yerine yoğurdu da tercih edebilirsiniz.Proteinli salatalar: Ton balığı, tavuk ve et parçalarıyla zenginleştirilmiş salatalara da sahurda yer verebilirsiniz.Baklagiller: Bol mercimekli salatalar, kıymalı mercimek, nohut, fasulye karışımları sahur için iyi seçimlerdir.Posa zengini çorbalar: Özellikle kuru baklagil eklenmiş yoğurt çorbaları, yulaf kepeği ve mercimek eklenmiş sebze çorbaları ile nohutlu çorbalar akılcı sahur seçenekleri arasında.Etli dolmalar: Dolma hazırlarken pirinç yerine kepekli bulguru tercih etmenizi öneririz.Taze meyveli veya kuru yemişli yoğurtlar: Taze kayısı, elma, muz, çilek parçaları veya badem, ceviz, fındık eklenmiş bir kâse yoğurt, mükemmel bir sahur seçeneği...Yağlar: Zeytinyağı ve ketentohumu yağı, tokluk süresini uzatır. Bu nedenle sahur seçeneklerinize bu yağlardan ekleyebilirsiniz.Ayran, kefir: Ayran mükemmel bir sahur içeceğidir. Ancak sahurda sadece ayrana değil, kefire de yer vermeyi düşünün. Cacık da içecek yerine geçebilir.Badem, fındık, fıstık: Her sahura iki adet ceviz, üç adet fındık, dört adet bademle başlamanızı tavsiye ederim.Oruç, imsak vaktinde başlar. Oruca niyet eden kimse bu vakitten itibaren herhangi bir şey yiyemez, içemez ve orucu bozan şeyleri yapamaz. Bu durum akşam güneş batıncaya kadar devam eder.Güneş battıktan sonra yiyip içmek suretiyle orucunu açar. Kısaca niyet ederek, imsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yememek, içmemek, ve orucu bozan şeylerden sakınmakla bir günlük oruç ibadeti yerine getirilmiş olur.Niyet zamanı itibariyle oruçlar ikiye ayrılır:1- Akşamdan itibaren gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar:Bunlar Ramazan ayında tutulan, belirli günlerde tutulması için adanan oruçlar ile nafile olarak tutulan oruçlardır.Bu oruçlara geceleyin imsak vaktinden önce niyet edilebileceği gibi gündüz kuşluk vaktine kadar da niyet edilebilir. Ancak gece niyet etmek daha faziletlidir.Gündüz oruca niyetin caiz olması, imsaktan sonra bir şey yemeyip içmemeye ve orucu bozan bir iş yapmamaya bağlıdır. Eğer oruca aykırı bir şey yapılmış ise gündüz niyet caiz olmaz.2- İmsak vaktinden önce geceleyin niyet edilebilen oruçlar:Bunlar da; Ramazan ayında tutulamayıp başka zamanda kaza edilen Ramazan oruçları ile her çeşit keffaret oruçları, başlanıpta bozulan nafile oruçların kazası ve mutlak olarak adanan (zamanı belirlenmeyen) oruçlardır.Bu oruçlar için belirlenen bir vakit olmadığından bunlar için imsaktan önce geceleyin niyet etmek lazımdır. Bu oruçlara tan yeri ağırdıktan yani imsak vakti geçtikten sonra niyet edilmez.Ramazan orucuna akşamdan itibaren kuşluk vaktine kadar niyet edilebilir. Şöyle ki: Normal olarak oruca sahur yemeğini yedikten sonra niyet edilir. Ancak sahurda uyanamayıp yeme içme zamanının bittiği imsak vaktinden sonra kalkan bir kimse, güneş doğmuş olsa bile, kuşluk vaktine kadar o günün orucuna niyet edebilir. Yeter ki, imsak vaktinden sonra orucu bozacak bir şey yapmasın.Niyet esasen kalb ile olur. Yani geceleyin, yarın oruç tutacağını kalbinden geçiren kimse niyet etmiş demektir. Oruç tutmak düşüncesi ile sahur yemeğine kalkan kimsenin bu düşüncesi de niyettir. Oruca kalb ile niyet etmek yeterlidir. Ancak kalb ile yapılan bu niyeti dil ile söylemek daha iyidir. Bu sebeple oruç tutacak olan kimse, hem içinden niyet etmeli hem de dil ile: "Niyet ettim Ramazan-ı Şerif'in yarınki orucuna" demelidir.Her günün orucuna ayrı niyet etmek gerekir.Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun Allah'n emri ile sırf O'nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, "günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilikiden uzak durmak" işini adet ya da perhizden ayıran şey niyettir.Hz. Peygamber Efendimiz, "Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır" buyurmuştur. (Buharî, "Bed'ülVahy",1)Ramazan aynda ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir."Niyet", yaplması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur."Vaktinde tutulan Ramazan orucu" ve "günü belirlenmiş nezir orucu" ile "mutlak nafile oruçlar" için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, "Allah için oruç tutmaya niyet ettim" demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.Şafii mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim" yahut "kazaya kalan falan orucuma niyet ettim", "adadığım orucu tutmaya niyet ettim", "kefaret orucumu tutmaya niyet ettim" şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irazî, II, 600–601)