Sahur ve iftar saatleri 2020! İstanbul imsakiye vakitleri! Bu sene iftar saat kaçta?
Ramazan'da hangi saatler iftar yapılacak bununla ilgili açıklamaların en doğrusu Diyanet İşleri tarafından yapıldı ve herkes orayı takip ediyor. Başkent Ankara haricinde nüfüsun en kalabalık olduğu il İstanbul'da bu sene iftar saat kaçta yapılacak ve ilk iftarın ne zaman yapılacağı konuşuluyor. Tüm İslam aleminin merakla beklediği Ramazan ayına günler kaldı. Herkes ne şimdiden sahur, imsak ve iftar vakitlerini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı ise herkesin kolayca ulaşabileceği il il 2020 Ramazan imsakiyesini resmi internet sitesinde yayınladı.
Tüm illerimizde Ramazan heyecanı henüz günü gelmeden başlamış bulunyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bulunan ve bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan müminler sahura kalkıp oruca başlayacak ve iftar vakti oruçlarını açacak. Bu şekilde iftar yapılacak ilk bu sene saat kaçta iftar olacak diye düşünülüyor. 30 günlük oruç süresi boyunca iftar ve sahur saatlerine ulaşmak isteyen kişiler ilgili sayfa üzerinden detayları öğrenilebilecek. Ramazan ayı boyunca merak edilen birçok konunun yanıtı da cnnturk.com Ramazan sayfasında olacak. Detaylar haberimizde...
Ramazan 2020 (Türkiye)
Başlangıç: 24 Nisan, Cuma
Bitiş: 23 Mayıs, Cumartesi
RAMAZAN MANİLERİ
RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 imsakiyesine göre bu yıl Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. Yani 24 Nisan tarihinde tüm Müminler oruçlu olacak. Ramazanın ilk teravih namazı ise, 23 Nisan Perşembe günü kılınacak
Sosyal izolasyon nedeni ile birçok kişinin evlerinden çalışmaya başladığını, gün içinde harcanılan enerjinin alınan enerjiden az olması nedeniyle kilo artışı yaşanabileceğini söyleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe, sağlığın korunması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için birtakım önerilerde bulundu.
Bağışıklık sistemi çok hamur işi tüketilerek korunamayacağı gibi bu yiyeceklerin sık tüketilmesi halinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklara da davetiye çıkarılmaktadır.
İLK İFTAR SAAT KAÇTA?
İlk iftar İstanbul'da 20.00'da ilk sahur 04.29'da, Ankara'da ilk iftar 19.43, ilk sahur 04.16'da, İzmir'de ilk iftar 20.03, ilk sahur 04.44'de, Bursa'da ilk iftar 19.58, ilk sahur 04.30'da, Adana'da ilk iftar 19.28, ilk sahur 04.16'da yapılacak.
İFTARDA NASIL BESLENMELİYİZ VE NELER YAPMALIYIZ?
İftardan 2 saat sonra evde birtakım egzersiz programları ile harcanılan enerji artırılmalı. Bu sene pandemi nedeniyle evde kalınan süre arttığından özellikle fiziksel aktivite önceki yıllara oranla daha az olduğundan hamur tatlıları yerine daha düşük kalorili sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tüketilmeli. Eğer illaki tatlı tüketilecekse yanında süt ya da kefir tüketilmesi kan şekerini dengelemek için faydalı olacaktır. Hatta tatlı yerine meyvelerin üzerine toz tarçın, bitter kakao, zerdeçal karışımı dökerek tüketmek çok sağlıklı olacaktır. Yanında da biraz kuruyemiş ve sütle mükemmel bir ara öğün elde edilebilir.