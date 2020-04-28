Sahur ve iftar saatleri 2020! İstanbul imsakiye vakitleri! Bu sene iftar saat kaçta?

Ramazan 2020 (Türkiye)

Başlangıç: 24 Nisan, Cuma

Bitiş: 23 Mayıs, Cumartesi



RAMAZAN MANİLERİ

Tüm illerimizde Ramazan heyecanı henüz günü gelmeden başlamış bulunyor. İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde bulunan ve bir ay boyunca oruç ibadetini yerine getirecek olan müminler sahura kalkıp oruca başlayacak ve iftar vakti oruçlarını açacak. Bu şekilde iftar yapılacak ilk bu sene saat kaçta iftar olacak diye düşünülüyor. 30 günlük oruç süresi boyunca iftar ve sahur saatlerine ulaşmak isteyen kişiler ilgili sayfa üzerinden detayları öğrenilebilecek. Ramazan ayı boyunca merak edilen birçok konunun yanıtı da cnnturk.com Ramazan sayfasında olacak. Detaylar haberimizde...Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan 2020 imsakiyesine göre bu yıl Ramazan ayı 24 Nisan 2020 tarihinde başlayacak. Yani 24 Nisan tarihinde tüm Müminler oruçlu olacak. Ramazanın ilk teravih namazı ise, 23 Nisan Perşembe günü kılınacakSosyal izolasyon nedeni ile birçok kişinin evlerinden çalışmaya başladığını, gün içinde harcanılan enerjinin alınan enerjiden az olması nedeniyle kilo artışı yaşanabileceğini söyleyen Diyetisyen Neslihan Aktepe, sağlığın korunması ve bağışıklık sisteminin güçlenmesi için birtakım önerilerde bulundu.Bağışıklık sistemi çok hamur işi tüketilerek korunamayacağı gibi bu yiyeceklerin sık tüketilmesi halinde diyabet, hipertansiyon gibi hastalıklara da davetiye çıkarılmaktadır.İlk iftar İstanbul'da 20.00'da ilk sahur 04.29'da,Ankara'da ilk iftar 19.43, ilk sahur 04.16'da,İzmir'de ilk iftar 20.03, ilk sahur 04.44'de,Bursa'da ilk iftar 19.58, ilk sahur 04.30'da,Adana'da ilk iftar 19.28, ilk sahur 04.16'da yapılacak.İftardan 2 saat sonra evde birtakım egzersiz programları ile harcanılan enerji artırılmalı. Bu sene pandemi nedeniyle evde kalınan süre arttığından özellikle fiziksel aktivite önceki yıllara oranla daha az olduğundan hamur tatlıları yerine daha düşük kalorili sütlü tatlılar veya meyve tatlıları tüketilmeli. Eğer illaki tatlı tüketilecekse yanında süt ya da kefir tüketilmesi kan şekerini dengelemek için faydalı olacaktır. Hatta tatlı yerine meyvelerin üzerine toz tarçın, bitter kakao, zerdeçal karışımı dökerek tüketmek çok sağlıklı olacaktır. Yanında da biraz kuruyemiş ve sütle mükemmel bir ara öğün elde edilebilir.30 Temmuz Perşembe Kurban Bayramı Arifesi31 Temmuz Cuma Kurban Bayramı 1.gün1 Ağustos Cumartesi Kurban Bayramı 2.gün2 Ağustos Pazar Kurban Bayramı 3.gün3 Ağustos Pazartesi Kurban Bayramı 4.gün