Sahur manileri Ramazan), güzel sahur manisi oku (15 Nisan Perşembe)

Ülkemizde Ramazan ayının güzelliklerinden biri de sahur manileridir. Türkiye'de geçmişten bugüne devam eden davulcu geleneğinde, Ramazan ayı boyunca insanları uyandırmak için davul çalan kişiler, mani de okumaktadır. Yıllardan beri gelenek haline gelen ve genellikle 4 satırlık olan maniler dinleyenlere Ramazan'ın ambiyansını yaşatıyor. Genellikle Ramazan manileri davulcular tarafından o anki doğaçlama olarak söyledikleri ya da hali hazırda bulunan ve ezberlemesi kolay olan manilerle kulaklarımızın pasını attırıyor. Ramazan ayında sahura özel manileri bu sayfadan bulabilirsiniz.Denizden çek oltanı!Duvara as baltanı!Hoş geldi sefa geldi,On bir ayın sultanı.Ramazanla uyandı,Mümin nura boyandı,Hazırlıklar başladı,Camide kandil yandı.Müminlere nimettir,İlk on günü, rahmettir,Bu ayda oruç tutmak,Büyük bir ganimettir.Müminler huzur bulur,Günahları affolur,Bayram günü gelince,Cehennemden kurtulur.Oruçla anla aç toku!Aç ilmihali oku!Hoca, ömrün geçmeden,İnsanlıktan al koku!Sabah erken çık yola!Dikkat et sağa sola!Ramazan ayı geldi,Oruç mübarek ola.Gece pilav pişirdim,Yedim, karnı şişirdim,Sıcak başıma vurdu,Dilim sürçtü, şaşırdım.Amca sen Tatar mısın?Kayısı satar mısın?Bir mani desem sana,Bir şeker atar mısın?Ramazan sultan ayı,Almalıyız duayı!Hoca, bizi bekliyor,Demlenmiş Rize çayı.Gündüz yiyip içmemek,Sahurda pilav yemek,Ramazanda hoş olur,Gece mani söylemek.Amca sen Tatar mısın?Kayısı satar mısın?Bir mani desem sana,Bir şeker atar mısın?Ramazan sultan ayı,Almalıyız duayı!Hoca, akşama hazır,Rize'nin nefis çayı.Boşa gitmez dilekler,Bekler bizi çilekler,İftarda olanlara,Dua eder melekler.Bak bir garip kuş geldi,Soframıza aş geldi,Gözümüz aydın olsun,Mübarek ay hoş geldi.Oruç rabbin ihsanı,Bildirildi fermanı,Günahları eritir,On bir ayın sultanı.Nasıl kızarmış kekler,Boşa gitmez emekler,Hoca, fakir dururken,Zenginler davet bekler.Aldanma sağa sola!İhlâsla gir Hak yola!Orucunu tutanın,Sonu elbet hayrola.Bilinmeli emekler,Nefis olsun yemekler,Komşu davet etmişti,İftara bizi bekler?İnanan oruç tutar,Gafleti söküp atar,Teravihi de kılıp,Sevaba sevab katar.Şükreder sahur yiyen,İbadet zırhı giyen,Oruç bereketiyle,Çoğalır Allah diyen.Hoca şükret Rahman'a!Fırsat verme şeytana!Hasretle bekliyorduk,Kavuştuk ramazana.Sofra misafirle dolsun!Ev bereketli olsun!Yemeklerin yanında,Sütlü ve tatlı olsun!Belediye duyursun!Aç olanı doyursun!Ramazanda fakirler,Çadırlara buyursun!Rabbin çoktur nimeti,Bilinmeli kıymeti,Ramazan-ı şerifte,Yağar Hakk'ın rahmeti.Hiç kimse nazlanmasın!Yemekler tozlanmasın!Hoca, servis tez olsun!Misafir sızlanmasın!Sabah vakti ışıyor,Rahmet dolup taşıyor,Kur'an okunur iken,Cemaat hep coşuyor.Açlıktan çok yakınmış,Akşam ezan okunmuş,Bir obur gibi yemiş,Yedikleri dokunmuş.Beklenir davetiniz,Artsın hep nimetiniz!Adresi açık verin!Tez bulunsun eviniz!Davetleri severiz,Etli ve sütlü yeriz,Sade yemekle olmaz,Diş kirası isteriz.Ramazan verir sefa,Bitmez ondaki vefa,Hoca, oruç tutmayan,Kendine verir cefa.Yemektedir gözümüz,Bak gülüyor yüzümüz,Baklavayı görünce,Kesiliyor sözümüz.Gözlerden akan yaşla,Sahurda yenen aşla,İftarları yapalım,İhlâslı arkadaşla.Zavallı şakir olsun,Sofrada fakir olsun,Fakiri düşünmeyen,Utansın, hakir olsun.Hürmet et Ramazana!Kavuşuruz ihsana,Bu ayda oruç tutmak,Kolaydır Müslümana.Davetleri severiz,Çok teşekkür ederiz,Yemekler yordu bizi,Diş kirası isteriz.Hep gezer tozar mısın?Nefsinden bizar mısın?Her gün davet beklersin,Kendine kızar mısın?Camiler taşıp dolar,Herkes teravih kılar,Sahura uyandırır,Davulcu davul çalar.Domates ezilecek,Elekten süzülecek,Bahşiş verin gideyim,Çok yer var gezilecek.Hayallere dalmasın!Zorluklardan yılmasın!Hoca, iftara tez gel!Gözüm yolda kalmasın!Hiç bakmayın ayaza!Kalkın artık niyaza!Camiye erken gidin!Bayram için namaza.Gel oruç tut, sıhhat bul!Oruçla dinçleşir kul,Mevla'nın emrine uy!Sonsuz olarak kurtul!Ramazan gayet yüce,Teravih kıl her gece!İkaz edip herkesi,Oruç tut ailece!Orucun zevki başka,Müminler gelir aşka,Hoca, yarın cennette,Kavuşturur çok köşke.Şu mübarek Ramazan,Bize veda ediyor,Yeridir ağlasak kan,Sevab ayı gidiyor.Aylar içinde sultan,Artık veda ediyor,İçimiz ağlasın kan,Sevab ayı gidiyor.Rabbe şükür ederiz,Orucu ettik eda.Seni yine bekleriz,Yâ Ramazan elveda.Mübarek ay gidiyor,Artık veda ediyor,Orucunu tutana,Haydi, hoş kalın diyor.Bak gidiyor Ramazan,Ne mutlu memnun salan,Hoca artık sevinsin,Orucu kabul olan.Kaynak: HaberTürk